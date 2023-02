PF apreende 3,2 toneladas de maconha no interior paulista

Presidente Prudente/SP – A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar do estado de São Paulo, realizou a prisão em flagrante de dois indivíduos naturais do Paraguai na madrugada de hoje (09/02). Eles transportavam aproximadamente 3200kg de maconha acondicionados em fundo falso de uma carreta.

Os presos foram abordados pela Polícia Militar Rodoviária próximo ao trevo da cidade de Narandiba/SP. A equipe policial desconfiou do desnível no assoalho da carreta e com um pé de cabra conseguiu visualizar os tabletes da droga o que culminou na condução dos suspeitos até a delegacia da PF para a formalização da prisão em flagrante.

O entorpecente estava escondido abaixo do assoalho da carreta e foi retirado com apoio do Corpo de Bombeiros.

Os suspeitos, presos em flagrante, serão apresentados à Justiça Federal onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

