Polícia Federal
PF apreende 300 kg de droga em Foz do Iguaçu/PR
Foz do Iguaçu/PR. Uma ação integrada entre a Polícia Federal e a Polícia Militar do Paraná resultou na apreensão de aproximadamente 300 kg de maconha, na madrugada da última segunda-feira (13/10). A carga ilícita foi encontrada abandonada às margens do Rio Paraná.
A apreensão ocorreu após as equipes policiais identificarem uma embarcação suspeita, vinda do Paraguai, que descarregou diversos volumes na margem brasileira. Ninguém foi preso na ação.
O material foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Foi instaurado inquérito policial para apurar a origem da droga e identificar os responsáveis pelo crime.
Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR
[email protected]
@pffoz
Canal para Denúncia
[email protected]
Fonte: Polícia Federal
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 14/10/2025
Libra é um signo que valoriza a paz acima de tudo e todo custo. É também bastante honesto, o que...
Governo do Estado inaugura Estação de Bombeamento Bigossi e reforça sistema de macrodrenagem em Vila Velha
O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, nesta segunda-feira (13), a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Bigossi (EBAP Bigossi),...
Isabella Arantes e Gabriel Medina afastam rumores de crise com fotos românticas
Isabella Arantes, de 28 anos, compartilhou nesta segunda-feira (13), um carrossel de fotos românticas ao lado do namorado, Gabriel Medina....
FA 1424 / 04 DE OUTUBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1423 / 27 DE SETEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Prefeitura envia a Câmara de Vereadores projeto de crédito de R$ 200 milhões para obras em São Mateus
A Prefeitura de São Mateus encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 023/2025, que autoriza a contratação de...
Expansão internacional da Marcopolo impulsiona fábrica em São Mateus
Unidade no Norte do Espírito Santo já exportou mais de 60 ônibus em 2025 e se consolida como polo estratégico...
Prefeitura de São Mateus amplia frota e passa a contar com 10 caminhões-pipa próprios
A Prefeitura de São Mateus reforçou as ações de enfrentamento à crise no abastecimento de água no município. Pela primeira...
Regional
Jovem é assassinado a tiros durante festa no Norte do ES
Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (11) durante uma festa no bairro Vila...
Acidente entre moto e carreta mata tio e sobrinho na BR-101 no Norte do ES
Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (10), em Aracruz; vítimas morreram no local Um grave acidente entre uma motocicleta e...
Travessia por balsas no Rio Cricaré começa a operar em Conceição da Barra neste final de semana
O novo serviço de travessia por balsas no Rio Cricaré, em Conceição da Barra, foi oficialmente autorizado pela Marinha do...
Estadual
Lançamento da aceleração do Seedes celebra nova fase da inovação capixaba
O Programa Seedes iniciou oficialmente, nesta segunda-feira (13), a sua etapa de aceleração, reunindo startups, autoridades e representantes do ecossistema...
Capixabas disputam o Mundial de Triathlon na Austrália com apoio do Voe Atleta
A cidade de Wollongong, em Nova Gales do Sul, na Austrália, será o palco do Campeonato Mundial de Triathlon Sprint...
Ceasa divulga pregão para contratação de serviços de limpeza
Na última sexta-feira (10), foi publicado o “Pregão Eletrônico Nº 004/2025” no site oficial da Centrais de Abastecimento do Espírito...
Nacional
“Cura gay” | líder religioso é denunciado por torturas em seita
Adir Aliatti e dois filhos foram indiciados pela Polícia Civil por 12 crimes, incluindo tortura, estelionato e discriminação. Grupo atuava...
Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado
Uma tragédia chocou uma família após uma comemoração de aniversário terminar em morte. Mãe e filha — Ana Maria de...
Condomínio proíbe “namoro com urros e gemidos” durante a madrugada
Aviso inusitado afixado em elevadores no Sudoeste cita ainda salto alto e “bebedeiras com amigos” entre atividades vetadas Um comunicado...
Policial
12º BPM realiza prisões e apreensões em Linhares
Durante operação da Força Tática na madrugada de sexta-feira (10), em Chapadão das Palminhas, zona rural de Linhares, militares cumpriram...
Polícia Civil prende homem em flagrante por receptação na Praia da Costa
Na tarde da última sexta-feira (10), policiais civis do 6º Distrito Policial de Vila Velha prenderam em flagrante um homem...
DHPP apreende arma utilizada em homicídio em Nova Venécia
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
ENTRETENIMENTO
Thaila Ayala e Renato Góes fazem trilha com os filhos no Dia das Crianças: Feliz Feliz’
Thaila Ayala, 39 anos, e Renato Góes, 38, resolveram promover uma aventura para os filhos no Dia das Crianças, celebrado...
Virgínia Fonseca celebra Dia das Crianças com filhos em passeio de barco: ‘Especial’
A apresentadora Virgínia Fonseca, de 26 anos, aproveitou o Dia das Crianças em clima de desconexão total, dedicando toda a...
Lexa encanta ao mostrar novas fotos do casamento com Ricardo Vianna: ‘Babando ‘
A cantora Lexa, de 30 anos, encantou os fãs neste domingo (12), ao publicar novas fotos de seu casamento com...
POLÍTICA
Plenário aprova sete projetos de deputados em sessão extra
Os deputados estaduais aprovaram nesta segunda-feira (13) sete propostas de origem parlamentar. As iniciativas, que contavam com pareceres de todas...
Nova lei reconhece e valoriza trabalho de trancistas
O Espírito Santo agora conta com uma data para valorizar o trabalho das trancistas e sua contribuição para a preservação...
Educação aprova projetos voltados à inclusão e segurança em escolas
A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa (Ales) aprovou, na reunião desta segunda-feira (13), uma série de projetos voltados à...
Esportes
Cuiabá vence o Coritiba e esquenta disputa pelo acesso para Série A
Em uma noite de gala na Arena Pantanal, o Cuiabá não tomou conhecimento do líder Coritiba e o derrotou por...
Seleção Brasileira chega ao Japão para amistoso
A delegação da Seleção Brasileira chegou em Tóquio na noite deste domingo (12) para o segundo amistoso desta Data FIFA:...
Palmeiras goleia Juventude e assume liderança isolada do Brasileirão
O Palmeiras consolidou sua posição na ponta do Campeonato Brasileiro ao aplicar uma goleada de 4 a 1 sobre o...
