PF apreende 300 kg de droga em Foz do Iguaçu/PR

Foz do Iguaçu/PR. Uma ação integrada entre a Polícia Federal e a Polícia Militar do Paraná resultou na apreensão de aproximadamente 300 kg de maconha, na madrugada da última segunda-feira (13/10). A carga ilícita foi encontrada abandonada às margens do Rio Paraná.

A apreensão ocorreu após as equipes policiais identificarem uma embarcação suspeita, vinda do Paraguai, que descarregou diversos volumes na margem brasileira. Ninguém foi preso na ação.

O material foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Foi instaurado inquérito policial para apurar a origem da droga e identificar os responsáveis pelo crime.

