Polícia Federal
PF apreende 160 kg de maconha em João Pessoa/PB
João Pessoa/PB. A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta última quinta-feira (16/10), um homem por tráfico de drogas e posse irregular de munição, após a apreensão de aproximadamente 160 kg de maconha em João Pessoa/PB.
A ação foi resultado de trabalho integrado entre a Polícia Federal e a Polícia Militar da Paraíba, a partir de informações de inteligência que indicavam o armazenamento de entorpecentes em uma residência.
Durante as diligências, o suspeito foi localizado na área externa do imóvel, portando uma pequena quantidade da substância. Ao verificar o interior da residência, os policiais encontraram diversos invólucros semelhantes, totalizando cerca de 160 kg da droga, além de munições calibre 12.
O homem foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal na Paraíba, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de posse irregular de munição.
O material apreendido foi encaminhado para perícia, e as investigações seguem com o objetivo de identificar outros envolvidos na atividade criminosa.
Comunicação Social da Polícia Federal na Paraíba
[email protected]
Fonte: Polícia Federal
VÍDEO | Prefeito de São Mateus anuncia pagamento do piso salarial do Magistério
Medida beneficiará mais de mil profissionais da educação e garante reajuste de até 30% para outras categorias O prefeito de...
São Paulo recebe lançamento da nova novela das 9, Três Graças: ‘Estréia Segunda’
A cidade de São Paulo foi escolhida para o lançamento da nova novela das 9, Três Graças, sucessora de Vale...
Polícia Civil divulga balanço das ações conjuntas no combate ao furto de energia elétrica no Espírito Santo
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), divulga o balanço das...
PF deflagra operação para apurar ameaças de violência contra universidade federal em Santos
Santos/SP. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (17/10), a Operação Campus Seguro, voltada à apuração de ameaças de...
PF apreende 160 kg de maconha em João Pessoa/PB
João Pessoa/PB. A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta última quinta-feira (16/10), um homem por tráfico de drogas e posse...
PF realiza ação contra abuso sexual infantojuvenil em Cascavel/PR
Cascavel/PR. A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira (17/10), mandado de busca e apreensão na cidade de Cascavel/PR, no âmbito de...
Mulheres na linha de frente: coragem e dedicação que fortalecem a Polícia Civil do Espírito Santo
Coragem, técnica e sensibilidade definem o trabalho das mulheres que integram a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). Elas estão...
FA 1425 / 11 DE OUTUBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1424 / 04 DE OUTUBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Acidente com caminhão deixa motociclista morto na BR 101 em São Mateus
Uma pessoa morreu em um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na tarde desta quarta-feira (15), no km 73...
Ataque a tiros mata jovem e deixa cachorro baleado na periferia de São Mateus
Um jovem de 24 anos foi morto e outro ficou ferido durante um ataque a tiros na tarde desta terça-feira...
Plataforma de empregos com atuação no Norte do Espírito Santo chega a 200 contratações
Ferramenta foi criada através de parceria entre Suzano e Bússola Hub Criado e idealizado por meio de parceria entre o...
Regional
Mulher destrói carro do marido a enxadadas após descobrir traição no Noroeste do ES
Um caso inusitado gerou grande repercussão em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, nesta terça-feira (14). Após...
Jovem é assassinado a tiros durante festa no Norte do ES
Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (11) durante uma festa no bairro Vila...
Acidente entre moto e carreta mata tio e sobrinho na BR-101 no Norte do ES
Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (10), em Aracruz; vítimas morreram no local Um grave acidente entre uma motocicleta e...
Estadual
Governo do Estado inaugura obras de infraestrutura e anuncia novos investimentos em Marataízes
O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta quinta-feira (16), no município de Marataízes para a inauguração da primeira etapa...
Conferência da Pessoa Idosa reúne representantes de 75 municípios capixabas
Acontece até a sexta-feira (17), em Domingos Martins, a 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. O evento reúne...
Governo do Estado abre processo seletivo para cargos técnicos de nível médio e superior
A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) abriu o Processo Seletivo Simplificado nº 046/2025, destinado à contratação em regime...
Nacional
VÍDEO | Gracyanne Barbosa é roubada e tem carro de luxo levado por criminosos
Gracyanne Barbosa foi assaltada na madrugada desta quinta-feira (16/10), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ). O carro...
CRUELDADE | “Sua filha está morta”, disse padrasto ao pai após concretar criança
Mãe e padrasto confessaram o crime e alegaram que mataram a menina porque ela atrapalhava o relacionamento deles Padrasto da...
VÍDEO | Apartamento pega fogo e mulher se pendura em ar-condicionado para salvar mãe e criança
Depois de fazer o resgate, a mulher foi retirada pelos bombeiros pela janela do apartamento em chamas. Ela teve 90%...
Policial
Polícia Civil apreende materiais utilizados por homem que se passava por aluno da PMES
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, apreendeu, nesta quinta-feira (16), materiais...
Operação Fake Whey: fiscalização conjunta apreende quase 4 mil pacotes de biscoitos com rotulagem enganosa
O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), em conjunto com a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor...
Polícia Civil localiza adolescente desaparecida de Vila Velha no interior do Rio de Janeiro
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e...
ENTRETENIMENTO
Luciano Huck embarca em viagem pela Ásia com o filho Benício e Paulo Vieira: ‘Alegria’
Luciano Huck, de 54 anos, está em uma viagem pela Ásia ao lado do filho do meio, Benício, de 17....
Aline Mineiro exibe shape definido em cliques de biquíni: ‘Toda definida’
Aline Mineiro, de 34 anos, chamou atenção nesta quinta-feira (16), ao mostrar o abdômen superdefinido em novas fotos no Instagram....
Thiago Martins curte viagem na Argentina e elogia culinária local: ‘Ganhou meu coração’
Thiago Martins, 37 anos de idade, está curtindo alguns dias de descanso em Mendoza, localizada aos pés da Cordelheira dos...
POLÍTICA
Proposta reconhece danças folclóricas de Santa Maria de Jetibá
O deputado estadual Adilson Espindula (PSD) apresentou na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) um Projeto de Lei (PL 649/2025)...
Município de Castelo recebe o título de Cidade Eucarística
O município de Castelo passou a ser oficialmente reconhecido como “Cidade Eucarística” do Espírito Santo. O título foi instituído pela...
Ales homenageia educadores com a medalha Paulo Freire
Em alusão ao Dia do Professor, celebrado anualmente em 15 de outubro, o deputado Marcos Madureira (PP), presidente da Comissão...
Esportes
Vitória vence o Bahia e acende alerta no Z4; Bahia perde chance de G-5
Em um clássico Ba-Vi eletrizante e com implicações diretas na tabela, o Vitória superou o arquirrival Bahia por 2 a...
Fluminense vence Juventude com golaço de Thiago Silva no último minuto no Maracanã
Em uma noite de tirar o fôlego no Maracanã, o Fluminense conquistou uma vitória dramática sobre o Juventude por 1...
Grêmio vence São Paulo por 2 a 0, afasta crise e “cola” no G-10 do Brasileirão
O Grêmio conquistou uma vitória importante nesta quinta-feira (16.10), sobre o São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, por...
Mais Lidas da Semana
-
Regional7 dias ago
Travessia por balsas no Rio Cricaré começa a operar em Conceição da Barra neste final de semana
-
Internacional6 dias ago
Torrou o dinheiro | Mulher recebe pix de R$ 2,4 milhões por engano e gasta tudo: ‘Pensei que fosse presente de Deus’
-
Nacional6 dias ago
Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado
-
Entretenimento6 dias ago
Maior bumbum do Brasil, Vanessa Ataídes posa nua para capa de revista
-
Nacional7 dias ago
VÍDEO | Motorista por APP registra quando passageiro sugere sexo oral
-
Variedades7 dias ago
Mitos e tabus que prejudicam a sexualidade após o câncer de mama
-
São Mateus7 dias ago
Expansão internacional da Marcopolo impulsiona fábrica em São Mateus
-
Variedades6 dias ago
Quem é Mariana Marquini, modelo que viralizou após ser vetada da Victoria’s Secret por conteúdo adulto