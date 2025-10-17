PF apreende 160 kg de maconha em João Pessoa/PB

João Pessoa/PB. A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta última quinta-feira (16/10), um homem por tráfico de drogas e posse irregular de munição, após a apreensão de aproximadamente 160 kg de maconha em João Pessoa/PB.

A ação foi resultado de trabalho integrado entre a Polícia Federal e a Polícia Militar da Paraíba, a partir de informações de inteligência que indicavam o armazenamento de entorpecentes em uma residência.

Durante as diligências, o suspeito foi localizado na área externa do imóvel, portando uma pequena quantidade da substância. Ao verificar o interior da residência, os policiais encontraram diversos invólucros semelhantes, totalizando cerca de 160 kg da droga, além de munições calibre 12.

O homem foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal na Paraíba, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de posse irregular de munição.

O material apreendido foi encaminhado para perícia, e as investigações seguem com o objetivo de identificar outros envolvidos na atividade criminosa.

Comunicação Social da Polícia Federal na Paraíba

[email protected]

Fonte: Polícia Federal