PF apreende 11 kg de maconha no Aeroporto Internacional de Manaus

Manaus/AM. A Polícia Federal apreendeu, nesta sexta-feira (20/2), aproximadamente 11 kg de maconha durante ação de fiscalização e controle de rotina realizada no Aeroporto Internacional de Manaus.

A droga foi identificada por meio do sistema de inspeção por raio-X, que indicou a presença de material orgânico suspeito no interior de uma bagagem despachada.

A bagagem foi encaminhada à sala de inspeção da Polícia Federal, onde, após a abertura e a realização de teste preliminar, confirmou-se tratar-se de substância entorpecente com características compatíveis com maconha, acondicionada em tabletes, totalizando cerca de 11 kg.

A Polícia Federal instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato e identificar os responsáveis pelo crime de tráfico de drogas.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas

[email protected] | (92) 3655-1563

Fonte: Polícia Federal