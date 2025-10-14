PF apreende 11 kg de drogas, passaporte e prende três pessoas no Aeroporto Internacional de São Paulo

Guarulhos/SP. A Polícia Federal realizou, entre os dias 13 e 14 de outubro, uma série de ações que resultaram na prisão de duas pessoas procuradas pela Justiça e de um homem por tráfico internacional de drogas. As fiscalizações também levaram à apreensão de 11 kg de haxixe e de um passaporte, em cumprimento a decisão judicial.

Durante os procedimentos migratórios, foram presos um brasileiro procurado pela Justiça do Estado de São Paulo e um cidadão chileno com mandado de prisão federal pelo crime de furto. Ambos foram conduzidos aos respectivos presídios e permanecerão à disposição das autoridades competentes.

Na segunda-feira (13), a PF também apreendeu um passaporte brasileiro no controle migratório, em cumprimento a decisão judicial da 2ª Vara da Justiça Federal de Minas Gerais. O documento ficará à disposição da autoridade responsável.

Ainda na mesma data, policiais federais prenderam em flagrante um passageiro brasileiro que desembarcou de voo vindo de Zurique, na Suíça, transportando 11 kg de haxixe ocultos em um fundo falso de sua mala de viagem. A droga foi identificada por peritos federais após fiscalização aduaneira realizada pela Receita Federa. O preso foi conduzido à Justiça Federal e poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Comunicação Social no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos

Superintendência da Polícia Federal em São Paulo

Tel.: (11) 2445-2212

Fonte: Polícia Federal