PF apoia Operação Ágata no combate ao tráfico de drogas em MS

Dourados/MS. A Polícia Federal prestou apoio à Operação Ágata, desenvolvida pelo Exército Brasileiro em parceria com órgãos de segurança pública, ocorrida entre os dias 27 e 28/9, por meio de cães farejadores, no combate a ilícitos, no Aeroporto Internacional de Ponta Porã/MS.

Durante as ações, os cães efetuaram inspeções em bagagens, encomendas e pessoas que transitavam pelo local.

As atividades, desenvolvidas pelos cães detectores de drogas, buscaram dar suporte aos órgãos envolvidos no combate ao tráfico de entorpecente, além de intensificar a presença do Estado na Faixa de Fronteira.

Comunicação Social da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul

Fonte: Polícia Federal