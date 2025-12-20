PF adota medidas antidrone durante a Cúpula do MERCOSUL

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal, por meio de ações coordenadas de segurança, implementa medidas técnicas e operacionais de defesa contra ameaças aéreas não tripuladas (drones) para proteger instalações sensíveis durante a LXVII Cúpula de Chefes de Estado do MERCOSUL, que ocorre neste sábado (20/12), em Foz do Iguaçu/PR.

As ações antidrone integram o esquema de segurança e têm como objetivo identificar, monitorar e neutralizar eventuais incursões não autorizadas de aeronaves não tripuladas nas imediações de áreas estratégicas, instalações críticas e locais de concentração de autoridades e delegações estrangeiras.

O emprego de tecnologia especializada, combinado com protocolos de resposta imediata, permite à Polícia Federal atuar de forma preventiva e coordenada ante eventuais riscos decorrentes de operações aéreas irregulares não tripuladas. Equipes técnicas qualificadas estão mobilizadas para realizar o rastreamento de sinais, o bloqueio de frequências e demais medidas necessárias à mitigação de ameaças que possam comprometer a segurança do evento.

A Polícia Federal atua na proteção das atividades oficiais, na preservação da integridade física dos participantes e na defesa das instalações sensíveis relacionadas à Cúpula, em conformidade com as normas legais e em cooperação com as demais agências de segurança pública.

Comunicação Social da Polícia Federal no Paraná

Contato: (41) 3251-7809

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal