Peugeot vai lançar 308 e 3008 elétricos em breve, além de outros

Divulgação/Stellantis E-2008 é o lançamento elétrico mais recente da marca no Brasil, e faz companhia ao hatch e-208 na linha de eletrificados da marca.

As metas da Stellantis para o futuro de suas marcas são ousadas e a Peugeot é uma das fabricantes que será 100% elétrica até 2030 . Para alcançar essas metas, a marca precisa eletrificar logo seu portfólio e ao anunciar o projeto E-Lion , afirmou que neste ano todos seus modelos terão uma versão eletrificada , e uma versão 100% elétrica até 2025 .

Portanto, nos próximos dois anos a marca irá lançar o 308 nas carrocerias hatchback e perua e 408 em versões exclusivamente elétricas na Europa, e chegará também a versão elétrica do SUV 5008 , único modelo da marca com motor exclusivamente a combustão atualmente.

O cronograma dos lançamentos será o seguinte: e-308 e e-308 SW chegarão ainda este ano, e irão estrear novas baterias de 54 kWh e motores elétricos, gerando 158 cv de potência e 399 km de autonomia no ciclo WLTP , com recarga de 20 a 80% em menos de meia hora .

No segundo semestre, será a vez do e-3008 , que apesar de ter um visual atualizado com os modelos da marca, irá receber uma nova geração , a partir da nova plataforma da Stellantis , a STLA-Medium , que terá cerca de 700 km de autonomia e motores com potência entre 169 e 244 cv por propulsor. Vale lembrar que o e-3008 terá uma versão dois motores e tração integral .

Assim como a versão elétrica do recém lançado 408 vem sendo desenvolvido, o mesmo acontece com o e-5008 , que assim como e-3008 será fruto da plataforma STLA, e terá autonomia próxima aos 700 km.

Reprodução/Peugeot Peugeot revelou silhueta de seus próximos lançamentos, onde é possível ver novo design nos faróis, que lembram o 9×8 de competição

Futuramente, o 308 e o 508 serão substituídos , mas ainda não há nenhuma pista de como serão seus sucessores. A imagem divulgada pela Peugeot com silhuetas de futuros lançamentos é o único esboço dos próximos modelos da marca.

O conceito Inception , revelado na CES , pode dar mais dicas de pelo menos um desses lançamentos. Apesar de conceitual, ele é produzido na plataforma STLA-Large , para veículos de alta performance , e tem uma nova versão do i-Cockpit da Peugeot e permite direção autônoma de nível 4 .

A ideia da Peugeot com o Inception é inspirar os futuros modelos da marca, do segmento de luxo ao de entrada, então, a partir da próxima década, seus modelos deverão contar com linhas mais geométricas e agressivas.

Fonte: IG CARROS