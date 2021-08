Peugeot 3008 GT-Pack: o injustiçado

Cauê Lira/iG Carros Peugeot 3008 ganha novo design na linha 2022; destaque para os faróis redesenhados e a nova grade ‘frameless’

O Peugeot 3008 foi eleito o Carro do Ano de 2017 pela imprensa especializada europeia. O bom desempenho nas vendas corrobora com a avaliação da mídia automotiva, uma vez que o SUV médio foi líder de mercado na França e obteve ótimos resultados em outros países. No Brasil, a situação sempre foi mais complicada.

Em 2018, a Peugeot emplacou 2,8 mil unidades do 3008. Este foi o melhor resultado do SUV médio no Brasil, que ficou atrás de Kia Sportage , VW Tiguan e Hyundai Tucson . Pessoalmente, sempre considerei o modelo um dos melhores da categoria, ainda que o desempenho nas lojas seja discreto. A seguir, vamos entender os motivos.

Estilo

Gosto é uma questão pessoal, mas é inegável que o Peugeot 3008 continua sendo um dos SUVs mais bonitos da categoria. A parte que mais chama atenção é a grade frontal no padrão ‘frameless’, que traz a tonalidade black piano. Com os faróis full-LED acesos, o modelo parece ter encontrado a intersecção perfeita entre esportividade e sofisticação.

As mudanças na traseira são mais discretas, pois a Peugeot apenas alterou o padrão das fitas de LED nas lanternas. Mas de qualquer forma, o SUV continua sendo bem resolvido no design, chamando muita atenção na rua. Para o novo 3008 , todas as semanas são um ‘fashion week’.

A Peugeot decidiu manter as rodas antigas no 3008 renovado . Particularmente, considero isso uma bola fora, pois um novo desenho nas rodas poderia adicionar ainda mais frescor. No catálogo europeu, a marca disponibiliza três opções, sendo uma delas na tonalidade preto brilhante.

O interior é basicamente o mesmo do modelo lançado em 2017. A única mudança fica por conta do seletor de modo de condução , que passa a ter um botão no console. Destaque para os materiais de ótima qualidade na composição do painel.

Equipamentos

No pacote de segurança, o Peugeot 3008 traz seis airbags (frontais, laterais e cortina), assistente de partida em rampa, monitoramento de pressão dos pneus, assistente de permanência em faixa e frenagem automática de emergência.

Algumas escolhas da Peugeot são difíceis de entender. Ambos os bancos dianteiros contam com massageadores, mas apenas o do motorista traz ajustes elétricos. Da mesma forma, falta uma “porta” para cobrir o celular que estiver no carregador por indução no fim do console.

O ar-condicionado integrado à central multimídia é de duas zonas, com uma saída para o banco traseiro. Apesar desse arranjo colaborar para um estilo mais minimalista no painel, acaba deixando os controles climáticos menos práticos e acessíveis.

Dirigibilidade

Dá para cravar que a ergonomia do Peugeot 3008 é a melhor da categoria. O volante multifuncional é pequeno e tem formato retangular que remete aos carros da Fórmula 1 . Para melhorar a experiência, o motorista enxerga o cluster por cima dele.

O motor é o mesmo 1.6 THP que você já conhece em todos os outros modelos da PSA no Brasil, rendendo 165 cv a 6.000 rpm e bons 24,5 kgfm entre 1.400 a 4.000 rpm. Isso significa que o 3008 disponibilizará sua força em toda a faixa útil de rotação, garantindo mais agilidade na cidade.

Apesar de ser turbo com injeção direta e bem silencioso, a PSA já conta com opções mais modernas na Europa – entre elas, o novo 1.6 Puretech que passa de 200 cv.

O câmbio de seis marchas tem relações longas e funciona bem com o motor, com boa dose de força desde as primeiras marcações do contagiros. Mas ainda fico com a impressão de que o 3008 poderia ser mais econômico na cidade. De acordo com o Inmetro, o utilitário esportivo é capaz de marcar 9,8 km/l em circuito urbano e 12,1 km/l na estrada, com gasolina.

Há espaço suficiente para quatro adultos e uma criança viajarem com conforto, tanto para os joelhos quanto para os ombros. O porta-malas tem bons 520 litros de capacidade, o que dá para levar a bagagem de cinco ocupantes.

Conclusão

O interior do Peugeot 3008 traz inspirações de 'teclas de piano' nos botões do painel, iluminado por filete de luz

Apesar de ser um dos melhores SUVs da categoria, o Peugeot 3008 dificilmente conseguirá virar o jogo e aumentar seu volume de vendas no Brasil por R$ 269.990. Para piorar a situação, a Volkswagen já prepara o lançamento do Tiguan renovado para o segundo semestre de 2021.

Vale lembrar que a Peugeot está passando por um processo de reestruturação no Brasil. Desde a fusão do grupo francês com a Fiat-Chrysler Automobiles no começo de 2021, muitas concessionárias estão sendo integradas umas às outras para aproximar o grupo. Acostume-se a ver lojas de Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën lado a lado.

Além disso, a marca está reformulando sua direção-geral no Brasil. O ano de 2021 promete ser bem turbulento para Peugeot e Citroën durante a integração com a Stellantis, mas dias melhores virão.

Ficha técnica Motor: 1.6, quatro cilindros, turbo, gasolina Potência: 165 cv a 6.000 rpm Torque: 25,5 kgfm a 1.400 rpm Transmissão: Automático, 6 marchas, tração dianteira Suspensão:Independente (dianteira) e eixo de torção na traseira Freios: Discos ventilados na dianteira e sólidos na traseira Pneus: 235/50 R19 Dimensões: 4,44 m (comprimento) / 1,91 m (largura) / 1,63 m (altura), 2,68 m (entre-eixos) Tanque : 53 litros Porta-malas: 520 litros Consumo: 9,4 km/l (cidade) /9,6 km/l (estrada) com gasolina 0 a 100 km/h: 8,9 segundos Vel. Max: 206 km/h