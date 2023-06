Peugeot 208 ganhará atualizações visuais inspiradas no SUV 2008

Reprodução/Worldscoop Novidade fica com visual mais agressivo e pode estrear motor turbo no Brasil

O 208 está prestes a receber uma atualização de meia vida na Europa, onde é produzido desde 2019. Com quatro anos completos no mercado, a Peugeot prepara um facelift do seu hatchback, visando aproximar o compacto do SUV 2008, recém atualizado na Europa.

O modelo já foi flagrado pela Europa sob forte camuflagem, mas ontem, no fórum francês Worldscoop , um usuário publicou duas imagens do modelo, mostrando o novo conjunto visual dianteiro e traseiro.

A dianteira recebe a clara influência do 2008, e o compacto recebe os faróis full-LED e os “dentes de sabre”, também LEDs, já exibidos no SUV. Esse compartilhamento de peças já acontece na geração atual dos veículos, já que são produzidos a partir da mesma plataforma.

A grade também é nova e traz elementos de design “apontando” para o novo logotipo da marca, ao contrário do 2008, onde o desenho da peça tem elementos direcionados para baixo. Não se sabe qual foi a versão fotografada, mas chama a atenção para o fato de que a grade não conta com detalhes na cor da carroceria ou cromados, o que na linha atual do 208 é restrito para a versão de entrada.

Reprodução/Worldscoop Imagem não revela se o para-choque recebeu novidades

Na traseira, as lanternas deixaram a assinatura interna vertical no passado. Agora a iluminação está a cargo de três LEDs na horizontal, seguindo também o padrão já visto no 2008. O modelo perde o emblema do leão na tampa traseira, mas ganha novos grafismos na escrita “Peugeot” entre as lanternas e também na identificação do modelo, tanto na dianteira quanto na traseira.

A imprensa europeia estima que o 208 atualizado deve ser lançado dentro de algumas semanas. Para o Brasil, não há confirmação de quando receberemos o facelift. Mas a Peugeot poderia aproveitar o lançamento das versões com motor turbo para introduzir o novo visual no hatchback, apesar de que o SUV 2008 está desde 2015 no mercado e já sente a idade do projeto.

