Petrovic aposta em novos jogadores ao convocar seleção de basquete

O técnico Aleksandar Petrovic da Seleção Brasileira de Basquete Masculino apresentou nesta terça-feira (7) a lista de convocados para dois confrontos contra o Uruguai – dias 21 e 24 de fevereiro – pelas eliminatórias da Copa América de 2021. Dos 14 selecionados, três atletas estão debutando na seleção principal: Georginho (São Paulo), Cauê Borges (Botafogo) e Dikembê (Paulistano). Outros dois jovens que já competiram com a camisa verde e amarela também foram convocados: o ala Didi (Sydney Kings) e o armador Yago Mateus (Paulistano). Entre os mais experientes do grupo está o armador Rafael Luz (Ucram Murcia).

Na lista do treinador também estão dois jogadores campeões sul-americanos pela seleção sub-17 no ano passado: o ala/pivô Márcio Henrique (Franca) e o ala/armador Gui Santos. A relação também contemplou atletas que ficaram de fora da Copa do Mundo da China, em agosto passado, como o ala Jhonatan dos Santos (Flamengo), o ala/pivô Lucas Dias (Franca) e o pivô Rafael Hettsheimeir (Franca). No entanto, Hettssheimeir pediu dispensa da seleção e, para a posição, Petrovic já chamou o jogador Luís Gruber (Mogi das Cruzes).

A apresentação da seleção será no dia 16 de fevereiro, em São José dos Pinhais, no Paraná, onde será realizada a primeira partida contra o Uruguai, no dia 21 de fevereiro ( o horário será confirmado na primeira quinzena de janeiro). O jogo seguinte, em 24 de fevereiro, será em Montevidéu (Uruguai).

As eliminatórias da Copa América de 2021 reunirão 16 seleções, divididas em quatro grupos. Brasil e Uruguai estão no grupo B, junto com Paraguai e Panamá. Os três melhores colocados se classificam. As outras datas reservadas pra as eliminatórias serão em novembro deste ano e em fevereiro de 2021.