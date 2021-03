Petróleo brasileiro pode ter nova alta de preços devido a mudança da Opep

Marina Cardoso undefined





A Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) decidiu nesta quinta-feira (4) manter os níveis atuais de produção de petróleo até abril. A decisão deve pressionar ainda mais o preço dos combustíveis no Brasil.

Os valores do petróleo no mercado internacional são considerados na composição dos valores cobrados pela estatal. Já que a produção deverá se manter estável visto a incerteza econômica que ainda assola o mundo, a tendência é que a média do petróleo e de seu derivados (como a gasolina e o diesel ) no Brasil encareça.





Crise global





O grupo e seus aliados vêm optando por limitar a oferta da commodity depois da queda da demanda e, consequentemente, dos preços em 2020 por causa da pandemia.

É necessário que todos os participantes alcancem a “conformidade total” para compensar as quedas anteriores e reequilibrar o mercado. De acordo com a nota oficial, a saúde econômica do mundo melhorou devido à vacinação, mas o mercado deve permanecer cauteloso.

No acordo, devido a questões naturais, somente a Rússia e o Cazaquistão aumentarão a oferta ao longo do Março em 120 mil e 30 mil barris por dia, respectivamente.