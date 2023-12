Petroleira realiza primeira perfuração no Norte do ES e sai muito satisfeita

A Seacrest Petróleo acaba divulgar o resultado de sua primeira perfuração em campo de petróleo em terra (onshore) no Espírito Santo, em Inhambu, no Polo Norte Capixaba.

Foi o primeiro dos 300 poços da categoria infill a serem perfurados pela empresa nos próximos quatro anos no estado e o resultado aponta para a possibilidade de se produzir mais de 21 mil barris de óleo por dia até o fim de 2025.

No ES, Seacrest atingiu marca de 10 mil barris por dia no terceiro trimestre

O poço perfura em Inhambu é da categoria infill, ou seja, aquele perfurado entre outros dois outros já existentes e permite conhecer com mais detalhe a capacidade de produção da área.

“Estamos muito satisfeitos com o resultado da perfuração no campo de Inhambu. Isso nos coloca em condições de continuar a campanha de perfuração de 300 poços, visando uma meta de produção de mais de 21.000 bbl/d nos próximos dois anos”, disse o CEO da Seacrest Petróleo, Michael Stewart.

O programa de perfuração de Inhambu será o principal impulsionador do crescimento da produção da Seacrest Petróleo no primeiro semestre de 2024. Em paralelo, a companhia deve perfurar poços mais profundos visando a acelerar ainda mais o crescimento da produção.

As informações foram prestadas pela companhia em comunicado enviado nesta quinta-feira (dia 30) à Bolsa de Oslo.

Nos últimos anos, a norueguesa Seacrest adquiriu campos de petróleo em terra da Petrobras no norte do Espírito Santo. Em fevereiro, a empresa abriu capital na bolsa de Oslo para financiar as aquisições e realizou investimentos para expandir a produtividade e perfurar novos poços.

A produção de petróleo da petroleira em terras capixabas cresceu 570% no terceiro trimestre deste ano, com relação ao mesmo período do ano passado. A média no período foi de 9,2 mil barris por dia — a marca, no entanto, deve ser superada no último trimestre, já que a empresa vem produzindo 10 mil barris por dia desde setembro.