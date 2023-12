Petrocity | Ferrovias do ES não serão afetadas pela revisão do Programa Pró-Trilhos

Os projetos de ferrovias da Petrocity, que ligam o Terminal de Uso Privativo de Urussuquara, no litoral Norte, ao Brasil Central, não serão atingidos pela revisão do marco ferroviário anunciado pelo Ministério dos Transportes. Há segurança jurídica nos contratos firmados com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

São mais de 2,1 mil quilômetros de estradas de ferro servidas por Unidades de Transbordo e Armazenamento de Cargas (UTACs), que gerarão ao seu redor, nas cidades onde serão implantados, novos polos de negócios voltados para os mercados interno e extermo. A maioria integrará portos secos alfandegados.

A empresa capixaba é uma das 46 que assinaram contratos de autorização com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e uma das 14 que já iniciaram os processos de licenciamento ambiental. Portanto, os projetos da Petrocity Ferrovias estão saindo do papel.

“Os contratos assinados são atos jurídicos perfeitos e já estamos no mercado internacional captando recursos. Já temos decreto, assinado pelo governo federal, para incentivos fiscais de R$ 1,9 bilhão”, disse o CEO da empresa, José Roberto Barbosa da Silva.

De acordo com o executivo, foi contratada uma empresa especializada e os processos de licenciamento “já estão bastante adiantados”.

Também já foram concluídos e entregues à ANTT os anteprojetos das ferrovias EFMES (São Mateus-Ipatinga), Juscelino Kubitscheck (Barra de São Francisco-Brasília) e a Planalto Central (Unaí-Campos Verdes), que se conecta à EFJK em Mara Rosa (DF), onde conecta a malha à Ferrovia Norte-Sul, informou José Roberto.

“Temos os estudos de interferência e estudos de viabilidade técnica e econômica das ferrovia. Já temos cartas de intenção assinadas com futuros usuários das ferrovias e desenvolvemos atividades para cumprir todos os prazos previstos no cronograma dos contratos com a ANTT”, assegurou Barbosa.

De acordo com o calendário contratual, as ferroviário devem entrar em operação em dez anos, ou seja, 2031. Os cinco primeiros anos são voltados para licenciamentos e aquisição de áreas por onde passarão as ferrovias.

“Já temos parcerias assinadaa com a Odebrecht, que está formando um consórcio internacional com o objetivo de construir as ferrovias e o porto em São Mateus”, disse o CEO da Petrocity Group.

Sobre as mudanças que estão sendo propostas, José Roberto as elogiou: “As melhorias na legislação, que estão sendo propostas, serão importantes para o planejamento do setor ferroviário”.

REVISÃO DO PROGRAMA

Pouco mais de dois anos após o lançamento do programa Pró-Trilhos, o governo elabora um novo marco legal para o transporte ferroviário no Brasil, com foco em concessões de chamados “trechos estruturantes”.

O programa criou a figura da autorização ferroviária, a partir de um projeto de lei do senador José Serra (PSDB-SP), que deu aos empreendedores autonomia para sugerir trechos à ANTT (Agência Nacional dos Transportes Terrestres). As autorizações são dadas aos primeiros a sugerir cada trecho.

Foi elogiado pelo setor, já que garante à iniciativa privada a possibilidade de construir suas próprias ferrovias, de acordo com o interesse de cada empreendedor. Houve uma enxurrada de projetos nos primeiros meses após a criação do programa, mas o avanço ainda é lento.

Das 76 requisições de novos trechos, 46 evoluíram até agora para contratos assinados com a ANTT. Desse total, apenas 14 deram início ao processo de licenciamento ambiental, segundo relatório divulgado pela agência. Os projetos da Petrocity estão entre estes.