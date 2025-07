Petrocity | Ferrovia no Norte do ES é autorizada a iniciar último trecho de desapropriações

A Petrocity Ferrovias recebeu, do Ministério dos Transportes, a Declaração de Utilidade Pública (DUP) federal para o último trecho que estava faltando em sua malha de 2.160 quilômetros de estradas de ferro ligando o litoral Norte Capixaba a Mara Rosa (GO).

A nova DUP, que, na prática, significa que as terras no curso das ferrovias e sua faixa de domínio estão desapropriadas por interesse federal, refere-se as trechos da EF-030, de São Mateus a Barra de São Francisco, e da EF-456, entre Barra de São Francisco a Santana do Paraíso (MG).

Isso coloca a execução dos projetos ferroviários da Petrocity como os mais adiantados do Brasil, após o novo marco ferroviário.

TRANSFORMAÇÃO

O conjunto interligado de ferrovias autoruzadas promete transformar a região por onde passará, impactando o Norte e Noroeste do ES, o Sul da Bahia, Leste, Nordeste e Norte de MG, além do Distrito Federal e Goiás.

Anteriormente, o Governo já havia concedido as DUPs da EF 030, entre Barra de São Francisco e Brasília, da EF 355, de Brasília a Mara Rosa (GO), onde se conectado à Ferrovia Norte-Sul (Itaqui a Santos). Além do trecho de 50km de Corumbá de Goiás a Anápolis

A decisão n° 132, de 8 de julho de 2025, do Superintendente de Transporte Ferroviário da Agência Nacional de Transportes Terrestres, foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (10).

Além das ferrovias, em fase avançada de licenciamento ambiental, o Grupo Petrocity tem também, em fase de licenciamento ambiental no IBAMA, o projeto de um Terminal de Uso Privativo (TUP em Urussuquara, no limite entre São Mateus e Linhares, cidade onde o Presidente Lula estará nesta sexta-feira (11).

No contexto do corredor bioceânico que o Governo Brasileiro busca consolidar com a China, entre o Atlântico e o porto chinês no Peru, numa nova rota para a Ásia, o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Sérgio Vidigal, defendeu, em entrevista ao jornal A Gazeta, as duas ferrovias autorizadas do Espírito Santo.

“Nesse sentido, é fundamental defender que os projetos ferroviários da Petrocity e da Macro Investimentos, que dialogam com esse traçado inicial, sejam incluídos nos estudos anunciados. Esses projetos já estão em estágio avançado de concepção e são perfeitamente aderentes à proposta de integração continental, ligando o Espírito Santo ao Centro-Oeste e ao Norte do país. A inclusão dessas propostas amplia o escopo da discussão e garante que alternativas logísticas mais viáveis e competitivas sejam consideradas nesse novo momento”, avalia Vidigal.