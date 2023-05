Petrocity | CEO inicia viagem de 10 dias à China em busca de investidores

O presidente da Petrocity Group, José Roberto Barbosa da Silva, embarcou nesta quarta-feira (10) em Guarulhos (SP) para uma viagem de quase duas semanas à China, onde se reunirá com potenciais investidores para os projetos de logística do grupo, principalmente o Centro Portuário de São Mateus (CPSM) e o complexo ferroviário com 2,1 mil quilômetros de trilhos ligando o litoral capixaba ao Vale do Aço e ao Planalto Central.

O retorno está previsto para o dia 22 e os resultados da viagem deverão ser apresentados, em primeira mão, na reunião da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Econômico e Social do Noroeste do Estado, presidida pelo deputado Mazinho dos Anjos, e que será realizada no dai 24, às 18 horas, na Câmara de Barra de São Francisco.

+ PETROCITY | Agente financeiro é contratado para estruturar projetos de ferrovias

O processo de licenciamento do futuro porto da Petrocity, em Urussuquara, deum salto com a realização, pelo IBAMA, de uma audiência pública no final do mês passado, em Guriri, com uma grande presença de público. Agora, o órgão federal disponibilizou o acesso online de toda a documentação para, posteriormente, emitir a licença provisória.

Ao mesmo tempo, a Petrocity Ferrovias trata dos projetos do seu complexo ferroviário. Quatro contratos de autorização estão assinados pela empresa com o Ministério dos Transportes com prazo de entrega para 10 anos, com recursos totalmente privados. É a mesma modelagem do contrato de autorização assinada com a Antaq para construção do porto em São Mateus.

No porto a empresa prevê investimentos de R$ 3,2 bilhões e já tem aprovados financiamentos do Fundo da Marinha Mercante também para a construção de dois navios num estaleiro da Bahia para a navegação de cabotagem da Petrocity Navegação. No Complexo de Urussuquara também serão instaladas unidades de produção de energia fotovoltaica e termoelétrica pela Petrocity Energia.

+ Petrocity | União prevê trem que ligará cidade do DF a São Mateus

Nas ferrovias a previsão é de investimentos que chegam perto de R$ 30 bilhões. As principal estrada de ferro é a Juscelino Kubitscheck, ligando São Mateus a Santa Maria (Brasília), com uma Unidade de Transbordo e Armazenagem de Cargas (UTAC) de grande porte em Barra de São Francisco, haverá haverá a conexão com a Estrada de Ferro Minas-Espírito Santo, até Ipatinga (MG).

De Santa Maria (Brasília) partirá uma outra ferrovia chamada Planalto Central até Campos Verdes, em Goiás. Em Corumbazinho de Goiás haverá uma UTAC para conexão com a quarta ferrovia da empresa, com 50km, interligando com Anápolis, principal centro de distribuição de mercadorias no estado goiano.