PetroCity: Câmara de São Mateus quer votar logo PDM para liberar obras

A Câmara Municipal de São Mateus deverá realizar uma sessão extraordinária no mês de janeiro para votar o projeto do Plano Diretor Municipal cuja principal alteração é a criação da área portuária de Urussuquara, aprovada em audiência pública realizada naquela localidade. Assim, a Petrocity Portos S.A. estaria liberada para iniciar as obras na retroárea do porto, algumas já com licenciamento municipal emitido.

Essa possibilidade de convocação de extraordinária foi revelada pelo presidente do Legislativo municipal, vereador Jorginho Cabeção (PTB), que conversou com o líder do prefeito, vereador Francisco Amaro (Avante), para que ajuste com o prefeito Daniel Santana (PSDB) o envio do projeto para a Câmara logo depois das festas de fim de ano.

Na noite de quinta-feira (20), a Câmara realizou sessão solene para entrega de moções de congratulações a representantes da Marinha do Brasil como forma de agradecimento pela escolha do município para a construção da segunda sede da instituição no Espírito Santo, conforme anunciado recentemente em audiência de oficiais de alta patente com o governador Renato Casagrande (PSB).

INDEPENDÊNCIA

Jorge Recla, o Jorginho Cabeção, disse que o anúncio da Marinha foi o fato mais importante para a economia do município neste final de ano, depois de São Mateus ter sido surpreendida pelo anúncio da Petrobras de que pretende retirar da cidade a sua sede. Há uma mobilização de setores da sociedade local para que o anúncio da Petrobras não se concretize.

“A gente não quer pensar em ganhar uma coisa e perder outra. A Petrobras é muito importante para São Mateus. Quando jorrou aqui o primeiro poço de petróleo do Espírito Santo em 1966, a história mudou seu curso. A nossa população, que hoje se aproxima de 150 mil pessoas, naquela época era de pouco mais de 30 mil habitantes. Então, isso não pode ser ignorado, pois nossa região continua sendo grande produtora de petróleo no Estado”, disse o vereador.

Jorginho Cabeção reconhece, entretanto, que a construção do Centro Portuário de São Mateus, em Urussuquara, e o projeto da Estrada de Ferro Minas-Espírito Santo, ligando o porto a Sete Lagoas, em Minas Gerais, marca o início de um novo ciclo na história não apenas do município, mas do próprio Estado.

“São Mateus vai se transformar na capital da logística no Espírito Santo, deslocando para o Norte do Estado o eixo do desenvolvimento econômico, com impacto também nos Estados vizinhos. Temos que desembolar o que está embolado e começar logo esses investimentos, pois isso significará a independência econômico –financeira de nosso município”, disse Jorginho.

HOMENAGENS

A Câmara de São Mateus encerrou suas atividades em 2019 com a sessão solene em homenagem à Marinha do Brasil pelo investimento anunciado para a cidade. O capitão tenente Vilela foi o representante dos oficiais superiores que receberam moções de congratulações do município.

As homenagens foram dirigidas aos seguintes oficiais: Leonardo Puntel, almirante de Esquadra, comandante de Operações Navais da Marinha do Brasil; almirante Flávio Viana Rocha, Chefe do Primeiro Distrito Naval; almirante Marcelo Francisco Campos, Diretor-Geral de Navegação da Marinha; comandante Silvio Fernando Pereira, Capitão dos Portos do Espírito Santo.

Na sessão solene, o presidente da Petrocity, José Roberto Barbosa da Silva, anunciou que a empresa pretende iniciar as obras da retroárea do Complexo Portuário São Mateus ainda no primeiro trimestre de 2020, e a operação até o final de 2023. Segundo ele, o planejamento inicial previa que o empreendimento começasse com a instalação do porto até chegar às retroáreas.

“Mas como as licenças do Iema estão demorando um pouco mais do que o previsto, vamos começar as obras pelo lado inverso, pelas unidades de apoio, as estações de tratamento de efluentes, de água, a subestação de energia elétrica, nosso deck de comunicação, as duas unidades fotovoltaicas, o prédio administrativo, e, assim que sair a licença do Iema, seguimos para a instalação e implantação do porto”, explicou José Roberto.

De acordo com ele, as providências administrativas para o início das obras já foram tomadas, como as licenças de instalação das primeiras bases de energia. “Inclusive, a informação que recebi dos almirantes da Marinha é que eles já estão fazendo os requerimentos para a construção de uma área contígua a do porto. Vão seguir um licenciamento, que me parece via Ibama. São licenças distintas, apesar de que, na primeira fase, eles vão utilizar os berços da Petrocity para atracação de grandes embarcações e, também, de lanchas de apoio, a unidade de 5 mil metros, que é a área habitacional deles, e as salas de apoio administrativo”.

Segundo José Roberto, quando entrar em operação, o porto já começa a trabalhar com carga geral e de apoio offshore. “Vamos ter contêineres, rochas ornamentais, produtos da agricultura, veículos, chamadas cargas roll-off, madeira, celulose, tudo aquilo que está disponível aqui no norte. Por incrível que pareça, as cargas que hoje são movimentadas pelo Espírito Santo, todas estão no norte do Estado”, complementou.