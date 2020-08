PETROCITY | Câmara de São Mateus debate qualificação da mão de obra em reunião de trabalho

Uma reunião por videoconferência, promovida pela Câmara de São Mateus, na quinta-feira (06), ampliou o debate com a PetroCity Portos S.A e instituições de ensino, sobre à qualificação profissional de mão de obra local para atuação nas futuras instalações do Centro Portuário de São Mateus e nas empresas que se instalarem no Parque Industrial.

Mediada pelo presidente da Câmara, Jorginho Cabeção, a reunião remota contou com a presença do CEO da PetroCity, José Roberto Barbosa, ao vivo, de Santa Catarina, onde cumpria agenda com investidores internacionais.

Empresários e representantes de instituições educacionais se encontraram no salão de café do Ibis Styles para acompanhar a videoconferência pelo telão. Quem não conseguiu comparecer, acessou o link da transmissão online.

“As pessoas têm nos perguntado qual o tipo de mão de obra que tanto o porto quanto as empresas que vão se instalar no distrito industrial vão utilizar. Na verdade, convidamos as instituições para que o José Roberto pudesse explanar sobre isso, para que elas possam estar oferecendo esses cursos, preparando a mão de obra de São Mateus e das regiões Norte e Noroeste para o acesso ao emprego”, disse Jorginho Cabeção.

O diretor-presidente da PetroCity detalhou o perfil profissional necessário às fases de implantação e operação do Centro Portuário de São Mateus e falou sobre os avanços para obras iniciais até o final de 2020. “Nós estamos recebendo um apoio muito grande do Governo Federal, estamos na fase final de liberação para que a gente possa começar, ainda este ano, a implantação de uma ETE (Estação de tratamento de esgoto), de uma ETA (Estação de tratamento de água), de uma subestação de energia, duas plantas fotovoltaicas de 5 MW cada uma e a Vila Militar que vai abrigar 12 sub-oficinas e o comandante da unidade da Marinha no Norte do Estado”.

Perfil

José Roberto explicou que, nesta primeira fase de obras a PetroCity precisará de mão de obra para a construção. Com o avanço das etapas, haverá necessidade de contratação de profissionais de áreas especializadas em atividades portuárias, principalmente com conhecimento tecnológico.

“Começando a estrutura administrativa do Porto, nós vamos precisar principalmente de profissionais da área de tecnologia e logística; para a parte de geração de energia, é o perfil profissional de uma termoelétrica; precisaremos também de profissionais de logística ferroviária, nas UTACs, na área portuária com a movimentação de cargas.

“Já temos em São Mateus um movimento de instituições de ensino pela capacitação dos trabalhadores para o Porto. Com os esclarecimentos do Zé Roberto, haverá um leque maior de possibilidades para a população mateense se qualificar, desde a formação técnica ao nível superior”, afirmou o vereador Carlos Alberto.

“É fundamental que isso aconteça em São Mateus, ter o perfil de cidade portuária. Quanto mais curso de formação nessa área de logística, fortalece a tese de que São Mateus no passado, que já foi uma cidade portuária, voltará a ter este perfil com mão de obra de ponta”, ressaltou José Roberto.

(*Assessoria de Comunicação da Câmara)