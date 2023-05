Petrocity anuncia antecipação da entrega da Ferrovia São Mateus a Santa Maria (DF)

A Petrocity vai antecipar a entrega da Estrada de Ferro JK, ligando São Mateus a Brasília, prevista contratualmente, para operar a partir de 2032. O anúncio foi feito pelo presidente do companhia, José Roberto Barbosa da Silva, ao participar nesta quarta-feira (24) em Barra de São Francisco da reunião da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico e Social do Noroeste.

A criação de um Conselho Consultivo, com voz nas reuniões, podendo fazer sugestões e encaminhamentos junto à Frente Parlamentar foi uma das medidas anunciadas pelo deputado estadual Mazinho dos Anjos (PSDB), presidente do colegiado, ao final de sua primeira reunião realizada na Câmara de Vereadores de Barra de São Francisco, que estava lotada.

O Conselho começou a ser formado no próprio encontro, mas terá outros integrantes, segundo o deputado, e os conselheiros poderão participar das reuniões discutindo os focos de investimentos e desenvolvimento do Noroeste. “A ideia é que seja o embrião de um Conselho de Desenvolvimento do Noroeste”, disse Mazinho, que abriu inscrição para quem quiser participar do colegiado.

Além disso, Mazinho dos Anjos fez mais encaminhamentos no encerramento do encontro, como a criação de linhas de crédito específico para o setor de rochas ornamentais, pelo Bandes e pelo Banco do Nordeste, que estiveram representados na reunião, inclusive apresentando suas atuais opções de financiamentos.

Outro foco anunciado pelo deputado foi fazer uma indicação ao Governo para que o Bandes crie uma linha de crédito para os produtores de leite, “uma vez que a demanda está grande e a produção está aquém das necessidades da indústria, sendo necessário modernizar os modos e meios de produção, com tecnologia e inovação”. A pedido do vereador Alemão, presidente da Câmara, vai atuar também na renegociação das dívidas dos produtores de leite, que tiveram muitos prejuízos com as secas, que reduziram seus planteis de gado.

Foi encaminhada a criação de grupos de trabalho para acompanhar a indicação já feita e atuar para que se viabilize a pavimentação da rodovia de Água Doce do Norte a Ataleia-MG, articulando as bancadas federais capixaba e mineira para que o trecho de Minas Gerais também seja feito.

ROTA 381

O deputado também retomou os temas do seminário promovido pela Prefeitura de Barra de São Francisco em março de 2021, no movimento denominado Rota 381, no sentido de mobilizar a bancada federal capixaba para a duplicação da BR 381 entre São Mateus e a divisa com Minas Gerais, em Barra de São Francisco. Da mesma forma, o grupo de trabalho vai acionar a bancada federal para que se articule com a bancada mineira para que o mesmo seja feito no trecho entre Governador Valadares e a divisa MG-ES, em Mantena, formando-se um novo corredor rodoviário que permita a atração de novos investimentos no seu percurso, criando-se um novo eixo de desenvolvimento para as duas regiões.

O presidente da Frente Parlamentar também encaminhou a criação de um Grupo de Trabalho de acompanhamento e apoio político aos empreendimentos da Ferrovia JK, ligando São Mateus a Santa Maria (Brasília), passando por Barra de São Francisco, e da Estrada de Ferro Minas-Espírito Santo, de Barra de São Francisco e Ipatinga (MG), bem como da construção da Unidade de Transbordo e Armazenagem de Cargas (UTAC), que conectará as duas ferrovias, e do porto seco alfandegado em Barra de São Francisco.

O prefeito Enivaldo dos Anjos foi o primeiro a falar e defendeu a mobilização de todas as lideranças para que o desenvolvimento seja regional. “O que é bom para Barra de São Francisco tem que ser bom para toda a região”, disse ele. O chefe do Executivo anunciou também a instalação em breve de uma unidade do Hospital Samaritano, filantrópico, de Governador Valadares, que é referência no tratamento de câncer. A Prefeitura alugou o terreno e o prédio onde era a Fiat, às margens da BR 381, na saída para Mantena. Segundo ele, o hospital vai atender a particulares, ao SUS e planos de saúde.

A representante da Cesan, Sirleia Cerqueira Pereira, Gestora da Divisão de Operação e Manutenção Noroeste, que falou sobre os investimentos feitos nos últimos cinco anos e previstos pela empresa de saneamento para os municípios da região. Através de um vídeo, o secretário de Agricultura, Ênio Bergoli, explanou as potencialidades do agronegócio no Noroeste, identificando potencialidades e necessidades que estão sendo vistas pelo Governo do Estado.

AMBIENTE DE NEGÓCIOS

O secretário municipal de Desenvolvimento, Guilherme Fernandes, relatou as medidas criadas pelo município para facilitar o empreendedorismo, salientou o aumento de 2.000% na geração de empregos formais desde que a atual gestão municipal assumiu, além de um saldo positivo de 769 empresas abertas em relação às fechadas nos últimos dois anos.

Pedro Barbosa, da área comercial do Banco Nordeste, expôs as linhas de crédito da instituição e disse que ano passado o banco aplicou R$ 120 milhões e acredita que esse número será superado em 2023 e que a instalação da Superintendência do Banco do Nordeste está em processo.

O diretor comercial da Thor Granitos, Saulo Soares, relatou que, em 21 anos, a empresa se surpreendeu com a produtividade do trabalhador da região, o que motivou a trazer todo o parque industrial do Rio de Janeiro e outras unidades e concentrou tudo em Barra de São Francisco e falou sobre os novos negócios. “Em 2016, a Thor criou uma nova empresa, de fabricação e comercialização de fios diamantados. Tínhamos quase 400 funcionários em Itaboraí e tivemos a ideia, diante do sucesso em Barra de São Francisco, e com as facilidades que nos foram oferecidas, trouxemos tudo para o município em menos de três meses”.

Saulo salientou as facilidades criadas pelo Estado e pelo Município, o que motivou a empresa a continuar investindo: “Em dezembro de 2022, a fábrica começou a operar, estamos com 200 funcionários na nova unidade, sendo 60% mulheres e com 80% da capacidade instalada. Até o final do ano, passaremos de 300 funcionários. Investimos R$ 10 milhões inicialmente, e nos próximos anos mais R$ 10 milhões. Estamos muito satisfeitos com a parceria público-privada com o município e o Estado e ampliando nossos negócios para empregar 1.200 funcionários. Então, viemos agradecer ao deputado Mazinho, ao prefeito Enivaldo e à Secretaria de Desenvolvimento e todos os demais secretários por tudo o que têm feito para nos apoiar. Temos este testemunho para dar a todos os empresários que querem investir para que o façam”.

O diretor presidente da ANPO, Mário Imbroisi, falou sobre o setor de rochas ornamentais. A associação foi criada há 17 anos e representa 118 empresas:“Essa região de 21 municípios do Noroeste é mundialmente conhecida pela qualidade de seu granito, com muitas inovações no setor. Não há no mundo o volume de capacidade de alta tecnologia instalada como nessa região: são 180 multifios, com capacidade de produção de 20 mil metros por mês. Antes, estávamos 100% dependentes dos italianos para essa tecnologia, mas a indústria nacional hoje nos apresenta máquinas tão potentes e atualizadas como as que estão desembarcadas em Barra de São Francisco”.

Segundo Imbroisi, o setor tem condições de avançar muito mais: “Se pudermos contar com as instituições financeiras, e temos feito um esforço muito grande em Brasília, cobrando algo que não sacrifique tanto o empresário. Nos últimos cinco anos, aqui foram investidos cerca de 300 milhões de dólares (R$ 1,5 bilhão), quase 90% desses recursos são próprios do empreendedor, porque as políticas das instituições financeiras e suas burocracias não possibilitaram que a gente pudesse avançar mais. Esses empreendedores são verdadeiros heróis para se tornarem competitivos, como somos. Mas ela acontece no mundo inteiro e a gente começa a perceber, e a nos preocupar, com isso. Em Dubai, em Xangai, continuam existindo granitos de Barra de São Francisco, mas quem vendeu para eles não fomos nós, foram trades americanas. Hoje, 52,7% das exportações brasileiras de rochas saem dessa região, cerca de 1,3 bilhão de dólares (R$ 6,5 bilhões) por ano”.

PORTO E FERROVIA

Num dos momentos mais aguardados, o presidente do Grupo Petrocity, José Roberto Barbosa da Silva, fez uma exposição atualizada de como andam os projetos de construção do Centro Portuário de São Mateus e das quatro ferrovias, totalizando 2.100 quilômetros de trilhos. E disse que nos próximos dias vai apresentar à Prefeitura de Barra de São Francisco vários pedidos referentes ao município. “Já temos todos os pré-projetos de curso das ferrovias delineados”, disse ele, mostrando gráficos, mapas e todas as portarias nacionais referentes aos seus projetos. “Temos, contratualmente, até 2032 para colocar a ferrovia para funcionar, mas posso dizer que tudo está bem adiantado e a Odebrecht Engenharia, que fará a obra, já trabalha para antecipá-la”, disse ele.

José Roberto falou rapidamente de sua viagem de 15 dias à China, onde assinou contratos de interesse com três potenciais investidores nos projetos de infraestrutura da companhia, que envolve as ferrovias, o porto em São Mateus, navegação de cabotagem e geração de energia na área de Urussuquara, em São Mateus, além de um condomínio empresarial, onde está prevista a instalação de um hotel com 360 apartamentos. “Vamos mudar completamente o mapa dessa região”, disse ele.