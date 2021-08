Petrobras vende Reman, refinaria do Amazonas, para grupo Atem’s por US$ 189,5 mi

Fernanda Capelli Petrobras (PETR4) vende Reman, refinaria do Amazonas, para grupo Atem’s por US$189,5 mi

A Petrobras ( PETR3 e PETR4 ) anunciou na última quarta-feira (25) a venda da refinaria Isaac Sabbá (Reman), localizada no Amazonas, para a Ream Participações, empresa sócia da Atem’s Distribuidora. O valor da venda ficou estimado em US$ 189,5 milhões.

De acordo com as informações relatadas pela estatal, o pagamento será concluído em duas parcelas. A primeira, no valor de US$ 28,4 milhões, já está paga. A segunda, com o restante dos US$ 161,1 milhões, vai ser acertada apenas ao final da operação.

Vale ressaltar que a venda está sujeita a algumas condições, assim como a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Localizada em Manaus – (AM), a Reman é a segunda refinaria a ser vendida com contrato assinado. Outras oito ainda estão em processo de venda. A princípio, a companhia já havia anunciado a venda da Refinaria Landulpho Alves (Rlam), no estado da Bahia, por US$ 1,65 bilhão ao Mubadala .

A refinaria possui uma capacidade de processar cerca de 46 mil barris por dia. Além disso, seus ativos incluem direitos a um terminal de armazenamento.

