Petrobras vai investir R$ 35 bi no ES e gerar 3,5 mil vagas de empregos

Investimento será feito até 2029. A empresa destacou a necessidade de capacitação de mão de obra

A Petrobras vai acelerar os negócios no Espírito Santo e deve investir R$ 35 bilhões até 2029. A informação foi passada pelo gerente geral da Unidade de Negócios do Espírito Santo da empresa, Guilherme Sargenti.

Em um primeiro momento, o investimento assegura os 10 mil empregos gerados pela empresa no Estado e ainda deve gerar mais 3,5 mil na indústria naval capixaba.

Esses R$ 35 bilhões que a gente pretende investir aqui devem gerar uma quantidade significativa de empregos. Vamos manter os 10 mil que nós temos aqui de mão de obra mais direta, mas deve ter sim um impacto grande no quantitativo indireto. Nós temos diversos projetos já em andamento. Temos um estaleiro com a construção de alguns módulos, tem alguns outros já começando agora em maio. Então, entendemos que a movimentação da indústria naval aqui na região tem facilmente em torno de 3,5 mil oportunidades de trabalho, Guilherme Sargenti.

O gerente geral falou para empresários do setor de óleo e gás durante o evento “Plano de Negócios Petrobras 2025-2029, Perspectivas e Oportunidades para o ES”, que aconteceu na sede da empresa nesta quarta (26), realizado pela Petrobras e pela RedepetroES.

Quem também participou do evento foi o presidente da Federação das Indústrias do ES (Findes), Paulo Baraona.

Sargenti chamou a atenção para a necessidade de capacitar a mão de obra, pois só assim será possível aproveitar as oportunidades. “Esse recurso é o que temos para investir, mas o ambiente de negócios deve favorecer o investimento para que a gente chegue a este valor”.

“A Petrobras começou uma campanha um pouco mais estruturante no Brasil todo, que é o Programa Autonomia e Renda. A gente traz isso dentro do plano estratégico, o que significa que a Petrobras enxerga como investimento. Nós temos nos aproximado não só dos empresários, mas também de instituições de ensino, em convênios junto com o Senai, com os institutos federais e universidades federais. Colocamos esse desafio e tentamos sensibilizá-los para se prepararem”.

Áreas de qualificação para a Petrobras

As áreas com maior demanda devem ser mesmo as técnicas. Porém, nem todas precisam ser, necessariamente, voltadas exclusivamente para a área de petróleo e gás.

Áreas de suporte para toda a cadeia de hotelaria já têm sido bastante demandadas e a necessidade deve aumentar ainda mais.

“Profissionais nessas áreas, além de técnica de mecânica, técnica em elétrica, técnica em projetos, construção, montagem e relacionados. E com isso, obviamente um pouco mais direto ao fim do nosso negócio, mas também todo o suporte para esses empregados, parte de logística, logística offshore, operadores de guindaste. Esse, inclusive, é um profissional muito difícil de a gente encontrar hoje no mercado. Também tem a área de atendimento de saúde e algumas outras”, colocou Sargenti.