Petrobras reduz em 3% preço da gasolina e do diesel nas refinarias nesta sexta

arrow-options Foto: Petrobras/Divulgação Preço do petróleo tem caído nos últimos dias, refletindo as preocupações com as consequências econômicas que podem ser provocadas pelo coronavírus

A Petrobas decidiu reduzir em 3% os preços do óleo diesel e da gasolina em suas refinarias a partir deste sexta-feira (31). A medida da estatal é alinhada com as recentes quedas do barril de petróleo no mercado internacional.

Por que o Coronavírus está derrubando a Bolsa no Brasil? Entenda

Nesta quinta, por exemplo, o barril do tipo Brent é negociado com queda de 1,96%, a US$ 58,64.



A política de preços da Petrobras reajusta o preço dos combustíveis de acordo com as “condições de mercado e da análise do ambiente externo, possibilitando a companhia competir de maneira mais eficiente e flexível”.

Em janeiro, já é a terceira vez que a estatal corta o preço dos combustíveis. Na semana passada, a empresa diminuiu o preço médio da gasolina e do diesel nas refinarias em 1,5% e 4,1%, respectivamente.

A queda do preço é reflexo das preocupações com as consequências econômicas que podem ser provocadas pelo coronavírus, principalmente no mercado chinês, o mais afetado.