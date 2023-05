Petrobras deve voltar a investir em Venezuela, Bolívia e Guiana

Tomaz Silva/Agência Brasil Em comunicado, o presidente da estatal fala em revisitar os países vizinhos e debater exploração de gás

Nesta terça-feira (30), Jean Paul Prates , presidente da Petrobras, se reuniu com Luis Arce , presidente da Bolívia, para tratar do futuro da exploração de gás e do petróleo na América do Sul. Eles participaram do encontro de líderes dos países da América do Sul, realizado pelo Governo Federal, no Palácio do Itamaraty, em Brasília.

Segundo comunicado da Petrobras, Luis Arce destacou que a Bolívia está à disposição para buscar soluções conjuntas para os interesses dos dois países. Prates e o presidente boliviano se reunirão novamente no segundo semestre deste ano, na Bolívia, para tratar dos acordos comerciais entre os países.

“Estamos preparando a Petrobras para uma nova fase em refino. Queremos revisitar países vizinhos, como Venezuela , Bolívia e Guiana, e debatermos alguns pontos como os termos contratuais, novas potencialidades de exploração de gás e a preparação das empresas para a transição energética”, disse, em nota.

O encontro também contou com a presença de outros executivos da Petrobras, como o Diretor Executivo de Exploração e Produção, Joelson Falcão, e o Gerente-Executivo de Relações Institucionais, João Paulo Madruga.

Segundo a empresa, no segundo semestre deste ano o dirigente da Petrobras e o presidente da Bolívia deverão se encontrar na Bolívia para discutir acordos comerciais entre os dois países.

Em Brasília, Lula se encontrou com os presidentes das nações sul-americanas para discutir a garantia da democracia e a maior integração comercial entre os países da região. Logo após o encontro, os líderes mundiais assinaram o “Consenso de Brasília”.

Participaram do encontro os presidentes de Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Suriname, Uruguai e Venezuela. A presidente do Peru, Dina Boluarte, não compareceu por estar legalmente impedida de deixar o país, mas foi representada por Alberto Otárola.

Fonte: Economia