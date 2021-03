Petrobras anuncia mais um reajuste: 4,8% na gasolina e 5% no diesel

Guia do Investidor Este é o segundo aumento em menos de 3 semanas

Na manhã desta segunda-feira (1°) a Petrobras anunciou um novo reajuste no preço de venda dos combustíveis nas refinarias: 4,8% na gasolina e 5% no diesel . Esse aumento significa uma alta de R$ 0,12 no preço da gasolina para R$ 2,60 por litro e um acréscimo de R$ 0,13 no diesel para R$ 2,71 por litro. O reajuste passa a valer nesta terça (2). Esta é a quinta alta da gasolina e a quarta do diesel no ano.

Além disso, o preço médio de venda do gás de cozinha (GLP) para as distribuidoras passará a ser de R$ 3,05 por kg (equivalente a R$ 39,69 por 13kg), ou seja, sofrendo um aumento de R$ 0,15 por quilo (equivalente a R$ 1,90 por 13kg).

“Os preços praticados pela Petrobras têm como referência os preços de paridade de importação e, dessa maneira, acompanham as variações do valor do produto no mercado internacional e da taxa de câmbio, para cima e para baixo”, diz o anúncio de elevação dos preços.

Este é o segundo aumento em menos de três semanas no preço dos combustíveis. O atual presidente Roberto Castello Branco, cujo mandato termina em 20 de março, já havia sido criticado pelo presidente Jair Bolsonaro por promover aumentos que, segundo ele, não estavam em linha com os preços internacionais. Os desencontros levaram a troca no comando da estatal, e Bolsonaro indicou o general Joaquim Silva e Luna.

No ano, o dólar já subiu 8%, enquanto o barril de petróleo negociado nas bolsas internacionais registra alta de 27,65% (em dólares).