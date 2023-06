Petrobras adia prazo da inscrição para estágio; saiba se candidatar

Fernando Frazão/Agência Brasil Edifício sede da Petrobras

A Petrobras prorrogou nesta sexta-feira (16) o período de inscrições e de realização de provas online para seu novo programa de estágio, que tem expectativa de aproximadamente 200 vagas em 11 estados brasileiros.

As inscrições e também as provas online devem ser realizadas até próxima segunda-feira (19), às 12h, por meio do site do CIEE . O prazo anterior terminava nesta sexta-feira (16).

A Petrobras oferece bolsa-auxílio mensal de R$1.825. A carga horária de estágio é de 4 horas diárias, em compatibilidade com o horário escolar. As oportunidades são para os estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, e Pernambuco.

As vagas são para estudantes de cursos superiores de Administração, Análise de Dados, Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e Relações Públicas), Contabilidade, Direito, Engenharias (Computação, Automação e Controle, Elétrica, Mecânica, Petróleo, Produção e Química), Estatística, Geologia e Serviço Social. O detalhamento sobre cursos, local de atuação, entre outras informações, estão disponíveis nos sites da Petrobras e do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) , entidade organizadora do processo seletivo.

Há reserva de 30% das vagas oferecidas para candidatos negros (pretos ou pardos) e 10% para pessoas com deficiência. O regime de estágio será híbrido, com atividades home-office e nas dependências da empresa.

O estágio tem duração de 12 meses. Neste período, além das atividades rotineiras, os estagiários participarão de treinamentos na Universidade Petrobras e passarão por desafios, nos quais equipes multidisciplinares compostas por estudantes serão instadas a apresentar soluções para problemas reais das diversas áreas da Petrobras. Os estagiários também serão acompanhados por especialistas em gestão de projetos externos, passarão por mentoria de carreira e terão suporte técnico de padrinhos internos na Petrobras.

Além de prova online, o processo seletivo compreende análise comportamental e exames médicos admissionais. Todas as etapas do processo devem ser acompanhadas pelo site do CIEE. A previsão é de que as admissões comecem a partir de setembro.

A Petrobras oferece também vale-transporte (quando a empresa não oferecer transporte próprio), seguro contra acidentes pessoais, além de recesso remunerado de 15 dias a cada 6 meses, conforme prevê a legislação.

Serviço

Período de inscrições: de 07/06 a 19/06, às 12h.

Inscrições em: https://pp.ciee.org.br/ vitrine/10016/detalhe.

Vagas: cadastro de reserva, divididas entre os estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco.

Provas online: de 07/06 e 19/06, às 12h.

Cotas: 30% de reserva das vagas para negros (pretos e pardos) e 10 % para pessoas com deficiência.

Benefícios: Bolsa-auxílio mensal de R$1.825, vale-transporte (quando a empresa não oferecer transporte próprio) e seguro contra acidentes pessoais.

Fonte: Economia