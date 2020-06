Petição online quer restringir horário dos programas policiais na televisão

Batida ocorreu neste sábado (27/06) no Setor O, em Ceilândia. A vítima teve apenas escoriações leves

Uma batida entre ônibus e motocicleta neste sábado (27/06) terminou em um resgate inusitado. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a mulher que estava na garupa da moto, caiu do veículo após o acidente e foi parar dentro de um bueiro.