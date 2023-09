PETA se manifesta contra a exploração de animais nas semanas da moda

Reprodução/Twitter PETA defende os direitos dos animais que sofrem maus-tratos





Durante o desfile da Burberry, que ocorreu nesta segunda-feira, (18), na Semana da Moda de Londres, um membro do grupo PETA invadiu o local e protestou contra a exploração de animais, enquanto segurava um cartaz escrito “animais não são roupas”.

A PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) é uma organização não governamental, criada em 1980, que defende direitos dos animais. Nos anos 1990, muitos membros da equipe chamaram a atenção nos desfiles de moda, sendo contra o uso de pele de animais e maus- tratos.

Além disso, fora de onde ocorreram os desfiles, uma mulher fantasiada de cabra apareceu no local com uma placa escrito “O futuro da moda é vegano”, remetendo a retirada da pelagem do animal para a indústria têxtil.

Na New York Fashion Week, uma mulher fingiu ser uma modelo e desfilou com uma placa escrito “Peles Matam”. Ela foi retirada pelos seguranças do local.

#NYFW got a shock when @PETA supporters hit the runway with a powerful statement! It’s time to drop leather @Coach . Lead with heart and not hide. #LeatherTakesLives pic.twitter.com/OhsWILJABZ — PETA UK (@PETAUK) September 8, 2023





Fonte: Mulher