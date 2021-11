Pessoas caem em rio após calçada ceder em Joinville; veja vídeos

Divulgação Calçada cede em Joinville





Um grupo de pessoas caiu no rio Cachoeira, em Joinville, após a calçada em que elas estavam ceder. O acidente na cidade catarinense aconteceu na noite desta segunda-feira (22), nas proximidades do prédio da prefeitura.

Meeeu Deus, eu tava assistindo uma live do #nataljoinville e a calçada simplesmente desabou no rio cachoeira no centro de Joinville. pic.twitter.com/xuD8ORHP9u — Amauri Rudnick (@RudnickAmauri) November 23, 2021





Segundo o portal NSC Total, imagens do momento mostravam cerca de 20 pessoas dentro do rio, entre elas crianças. Mas ainda não há informações oficiais sobre o número de feridos. A prefeitura só adiantou que não houve vítimas graves.

Mais cedo, sete crianças foram encaminhadas para o Hospital Infantil Dr. Jeses Amarante Faria, onde foram atendidas. A unidade de saúde informou que elas passam bem.

Enquanto os bombeiros finalizavam buscas por feridos dentro do Rio Cachoeira, cerimônia de abertura do Natal Cultural de Joinville – organizado pela prefeitura – seguiu com discurso do prefeito Adriano Silva. pic.twitter.com/mG3rFiWz3h — Yan Pedro (@yanpedrokm) November 23, 2021





De acordo com a publicação, as pessoas que estavam na calçada caíram nas proximidades da estação de bombeamento que foi construída nas obras de macrodrenagem do rio Mathias. Elas estavam no local para assistir à cerimônia de abertura do Natal da cidade.





Previsto para começar às 19h45, o evento até atrasou por conta do acidente, mas depois iniciou normalmente. O NSC conta que o público foi apenas avisado de que não havia feridos graves e alertado para que ninguém se apoiasse nas barras de segurança.