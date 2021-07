Pesquisadora encontra carta de Bolsonaro de 2004 em site neonazista, diz jornal

Divulgação/Palácio do Planalto/Alan Santos Jair Bolsonaro (sem partido)

Ao jornal The Intercept Brasil , a antropóloga Adriana Dias disse ter encontrado uma carta assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicada em sites do movimento neonazista, em 2004. A pesquisadora afirmou ter tido acesso ao conteúdo enquanto fazia uma busca sobre a movimentação de grupos neonazistas no Brasil.

“Vocês são a razão da existência do meu mandato”, diz trecho do texto. Na carta, no entanto, não fica claro se Bolsonaro se referia aos integrantes dos sites ou se o conteúdo foi publicado como referência a alguém.

“Eu abri em uma página aleatória e ali estava o nome de Jair Bolsonaro”, disse ela ao The Intercept . A antropóloga afirmou que já imprimiu milhares de páginas de sites desse tipo para tê-los como provas e, depois, pede para provedores de conteúdo derrubá-los.

Segundo o jornal, três sites diferentes trazem um banner com a foto do presidente, com link direcionado ao site que o mandatário tinha na época, e uma carta de Bolsonaro. “Ao término de mais um ano de trabalho, dirijo-me aos prezados internautas com o propósito de desejar-lhes felicidades por ocasião das datas festivas que se aproximam, votos ostensivos aos familiares”, diz o texto.

Reprodução Carta assinada pelo presidente





"Todo retorno que tenho dos comunicados se transforma em estímulo ao meu trabalho. Vocês são a razão da existência do meu mandato", continua.

















O jornal não conseguiu descobrir a forma de envio da carta e se ela foi mandada por meio do gabinete de Brasília aos administradores dos sites neonazistas.