Pesquisa sugere que transar à noite pode ajudar a dormir mais rápido

Pesquisa feita em universidade holandesa mostra que sexo com parceiro melhora a qualidade do sono, mas o mesmo não ocorre com masturbação

Ter uma vida sexual ativa proporciona muitos benefícios para a saúde, entre eles a redução do estresse, melhora da saúde cardiovascular e do sono. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Groningen, na Holanda, mostra evidências de que fazer sexo antes de dormir diminui em um quinto o tempo que as pessoas levam para adormecer.

O sono mais rápido, no entanto, só é alcançado em relações com parceiros e após o orgasmo ser atingido, segundo um estudo publicado em janeiro deste ano no Journal of Sleep Research.

Pesquisa sobre sono após o sexo

A pesquisa foi feita com 256 estudantes universitários com idade média de 22 anos. Eles preencheram um questionário com perguntas sobre a qualidade do sono – incluindo o tempo que levavam para adormecer e quão descansados se sentiam quando acordavam –, atividade sexual e masturbação nas últimas 24 horas antes de deitar para dormir, e se tiveram ou não um orgasmo.

Os cientistas também queriam saber sobre hábitos que pudessem interferir na clareza dos resultados, como o consumo de bebidas alcoólicas e o histórico de insônia dos participantes. As pessoas que tomavam antidepressivos ou usavam drogas como cocaína, MDMA ou cogumelos foram excluídas do levantamento.

Os jovens que tiveram relações sexuais com um parceiro e conseguiram atingir o orgasmo demoraram, em média, 16 minutos para adormecer. O tempo médio foi cinco minutos mais rápido em comparação aos que dormiram sem fazer sexo, que levaram cerca de 21 minutos (23% a mais).

As pessoas que disseram chegar ao orgasmo após se masturbar levaram cerca de 20 minutos para adormecer, em média. Quando elas não atingiam o orgasmo, era mais difícil pegar no sono, podendo levar 26 minutos – cinco minutos a mais do que quando não tinham atividade sexual.

Qualidade do sono

Ter um orgasmo durante uma relação sexual também foi associado à melhor qualidade do sono. Os pesquisadores acreditam que os benefícios estejam relacionados ao aumento dos níveis hormonais. O mesmo não foi visto com as pessoas que se masturbavam ou que foram dormir normalmente.