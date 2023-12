Foto: Reprodução Pesquisa revela quais são os emojis mais usados pelos brasileiros

Os emojis, pequenos ícones que facilitam a expressão de emoções, sentimentos e ideias em mensagens de texto, já fazem parte de forma orgânica do cotidiano dos brasileiros. Em uma pesquisa recente que incluiu a opinião de mais de 1.530 pessoas no país, foram identificados quais emojis são mais frequentemente utilizados pelos brasileiros. Esses elementos visuais foram criados com o propósito de adicionar contexto emocional a conversas escritas, permitindo que os usuários comuniquem emoções e intenções de maneira mais visual e concisa.

No contexto brasileiro, eles assumem frequentemente um tom humorístico. Vale ressaltar que, além das carinhas engraçadas, há uma variedade de emojis que conquistaram a popularidade no gosto brasileiro. Confira então quais são os emojis mais usados pelos brasileiros.

Leia também: Descubra 9 curiosidades sobre Marta, a rainha do futebol, que você não sabia.

Como foi feita a pesquisa?

Conforme revelado pela pesquisa da Preply , os stickers do WhatsApp e os emojis têm uma preferência praticamente igualitária entre os brasileiros: 69% afirmam utilizar mais os adesivos, enquanto 66% preferem os emojis, seguidos por 51% dos entrevistados que optam por GIFs e imagens animadas.

O estudo também evidenciou que, para 52% dos participantes, essas ferramentas (emojis, figurinhas e GIFs) adicionam um toque de humor às conversas. Além disso, 49% acreditam que as mensagens se tornam mais envolventes, enquanto 47% sentem que conseguem expressar-se mais rapidamente do que com palavras.

Em relação à comunicação internacional, emojis, figurinhas e GIFs foram reconhecidos como fundamentais, com 45% dos entrevistados afirmando que esses recursos auxiliam na compreensão mútua quando não se fala a mesma língua, superando assim as barreiras linguísticas.

Enfim, quais são os emojis mais usados pelos brasileiros?

A pesquisa destacou que 26% dos participantes enfrentam desentendimentos ocasionalmente devido à ampla variedade de emojis, stickers do WhatsApp e GIFs/imagens animadas, considerando que a abundância desses recursos pode gerar confusão. Além disso, 19% dependem de pistas contextuais para interpretar o significado desses elementos, enquanto 16% admitiram ter ficado indecisos ao utilizá-los. Os recursos visuais são mais frequentemente empregados em interações com amigos (77%), familiares (69%), mídias sociais (63%) e colegas de trabalho (44%). Notavelmente, 16% dos entrevistados adotam esses recursos influenciados por seus amigos.

Quando devo usar emojis?

Os participantes do estudo percebem que há momentos apropriados para o uso de emojis, figurinhas e GIFs. Segundo a pesquisa, 83% acreditam que esses elementos visuais são mais adequados em conversas com amigos e familiares. No entanto, muitas pessoas os utilizam também em interações nas redes sociais, com mais de 64% optando por carinhas nesse contexto. Apenas 14% escolhem utilizar esses recursos para comunicação no ambiente de trabalho, e 11% para interações com estranhos.

Emojis ajudam na hora de falar outro idioma?

A utilização de emojis, GIFs e figurinhas pode facilitar a comunicação com pessoas que não compartilham o mesmo idioma, sendo apontada por 45% dos entrevistados. Em atividades de aprendizado de idiomas, 37% acreditam que emojis, GIFs e figurinhas estimulam a criatividade e a expressão. A associação de emojis, GIFs e figurinhas a palavras torna o aprendizado de idiomas envolvente e memorável, segundo 37% dos participantes. Esses recursos visuais contribuem para a compreensão cultural, relevância e conexão do aluno no aprendizado de idiomas, indicado por 26,5%. Na retenção de vocabulário no aprendizado de idiomas, 21% afirmam que emojis, GIFs e figurinhas desempenham um papel auxiliar significativo.

E aí, curtiu essa matéria? Então conheça e siga a gente em nossos perfis no Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest para conferir muito mais!

Fonte: Mulher