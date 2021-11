Pesquisa mostra que Lula lidera as eleições de 2022 e Moro aparece em 3º

Reprodução O ex-presidente Lula (PT) e o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro (Podemos)

Segundo o Paraná Pesquisas, levantamento que foi divulgado nesta segunda-feira (22), o candidato Lula (PT) lidera todos os cenários para as eleições presidenciais de 2022. A pesquisa também releva que Sérgio Moro (Podemos) ultrapassou o candidato Ciro Gomes (PDT) e aparece em terceiro lugar em todas as projeções de 1º turno.

No 1º cenário, Lula tem 34,9% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro, com 29,2%. Completam a relação Moro, com 10,8%; Ciro, com 6,1%; João Doria (PSDB), com 3,1%; Luiz Henrique Mandetta (DEM), com 1,2%; Simone Tebet (MDB), com 0,6%; Alessandro Vieira (Cidadania), com 0,4%; e Rodrigo Pacheco (PSD), com 0,4%.

No 2º cenário, Lula marca 35,1%, ante 29,8% de Bolsonaro. Moro tem 11% e é seguido por Ciro, com 6,1%; Eduardo Leite (PSDB), com 1,6%; Mandetta, com 1,4%; Tebet, com 0,5%; Vieira, com 0,4%; e Pacheco, com 0,3%.

No 3º cenário, Lula lidera com 35,5%, contra 29,6% de Bolsonaro. Neste caso, Moro tem 11,2%, à frente de Ciro, com 6,6%; e de Doria, com 3,4%.

No 4º cenário, Lula alcança 35,8% e Bolsonaro, 30,1%. Atrás deles vêm Moro, com 11,7%; Ciro, com 6,6%; e Leite, com 1,7%.

Ainda, na projeção mais provável de 2º turno, Lula chega a 42,5%, contra 35,6% de Bolsonaro. Se fosse contra Moro, o petista teria 40,7% e o ex-juiz 29,8%.

O Paraná Pesquisas afirmou que foram feitas entrevistas presenciais em 164 municípios de 26 estados e do Distrito Federal entre 16 e 19 de novembro. A margem de erro é de 2% para os resultados gerais, segundo o instituto.