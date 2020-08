Pesquisa mostra empate técnico entre Biden e Trump nos EUA

Reprodução Joe Biden quer tirar Donald Trump da Casa Branca





Uma pesquisa do instituto Rasmussen, divulgada nesta quarta (26), mostra o democrata Joe Biden com 46% das intenções de voto e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (foto), com 45%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados .





Há uma semana, a diferença detectada pelo Rasmussen era de 4 pontos percentuais: Biden aparecia com 48% e Trump, 44%.

Outras pesquisas seguem mostrando uma vantagem de Biden para Trump. Segundo a da Economist/Yougov, a dianteira do democrata é de 9 pontos percentuais. Na da CNBC/Change, a distância é de 8 pontos percentuais. Na da CNN, 4 pontos percentuais.

“Uma possível explicação para o avanço de Trump pode estar na repercussão dos protestos violentos. Como as pessoas ficam assustadas, acabam sendo atraídas pelo mote de lei e ordem do presidente”, diz o cientista político Adriano Cerqueira, do Ibmec de Belo Horizonte. “Ao mesmo tempo, a convenção do Partido Republicano tem batido muito na tecla do que eles chamam de extremismo dos democratas .”

No último domingo, Jacob Blake, um homem negro de 29 anos, foi baleado pelas costas por policiais em Kenosha, no estado de Wisconsin. Os protestos já duram três dias. Nesta terça, um grupo de civis armados que defendia um posto de gasolina entrou em confronto com os manifestantes que pediam justiça. Após troca de tiros, duas pessoas morreram e uma ficou ferida.