Pesquisa indica que 75% dos brasileiros acreditam que a democracia está em risco

Marcos Corrêa/PR Bolsonaro com manifestantes em Brasília

De acordo com a Pesquisa Atlas, 75% dos brasileiros acreditam que a democracia do país está em risco e apenas 14,8% não veem essa ameaça. Além disso, 55,8% dos brasileiros acreditam que os atos a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que acontecem neste 7 de Setembro não têm justificativa, enquanto 36,4% acham que são justificadas.

Segundo os dados, 18,4% das pessoas disseram que vão participar com certeza das manifestações de hoje, 6,2% disseram que talvez irão participar, 59,5% afirmaram que não irão participar e 8,8% que provavelmente não irão participar. Em relação à participação de policiais e membros das Forças Armadas , 37% acham que eles deveriam ter permissão para comparecer aos protestos e 54,2% acham que não.

A avaliação do governo chegou ao seu pior patamar na base de dados da empresa. Conforme a pesquisa, 61% classificaram como ruim ou péssimo, diferentemente do último registro, que era de 56%. Já a avaliação positiva está em 24%.

Os dados também mostram que, enquanto Lula conseguiu melhorar sua imagem e tem 46% de imagem positiva — ante 48% negativa —, Bolsonaro piorou, com 63% de imagem negativa e 35% positiva.

Já nos diferentes cenários listados pelo Atlas para as eleições de 2022, a distância entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno fica em cerca de 8 pontos percentuais.

Para realizar a pesquisa, foram ouvidas 3.146 pessoas, entre os dias 30 de agosto e 4 de setembro. Os respondentes são recrutados organicamente durante navegação na internet. A coleta é aleatória e, posteriormente, a empresa faz ajustes nas amostras para que elas fiquem semelhantes à distribuição da população brasileira — com variáveis como sexo, faixa etária, nível educacional, renda, região e comportamento eleitoral anterior.