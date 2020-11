Pesquisa FA NOTÍCIAS / ENQUET: Marcos Guerra lidera com 56% das intenções de voto em Jaguaré

Um candidato bem à frente dos concorrentes, e com uma margem de quase 30% em relação ao segundo colocado. Assim os números da pesquisa FA Notícias/ Enquet de intenção de voto mostram a disputa eleitoral em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.

Na intenção de voto estimulada, o candidato Marcos Guerra aparece em primeiro lugar com 56%, em segundo Luciano Laquini com 26,2% e em terceiro João Vanes, com 3,6%.

Na sequência aparece Juan Karlo Leal com 0,4%, não sabe, não opinou tem 11,4%. Branco e nulos somam 1,2% e pretende anular 1,2%.

No levantamento espontâneo, em que os eleitores respondem à pergunta: “Caso a eleição para Prefeito de Jaguaré fosse hoje, você já tem candidato em quem gostaria de votar?”, quem aparece em primeiro também é Marcos Guerra. Ele tem 47,2% das intenções de voto. Luciano Laquini aparece com 22% , seguido de João Vanes 1,8% e Juan Karlo Leal com 0,2%. Não sabe, não respondeu, tem 28,8%.

Quando os entrevistados são questionados em qual deles você NÃO VOTARIA de maneira alguma? O que mais rejeita como candidato a Prefeito de Jaguaré, caso as eleições fossem hoje? Nada menos do que 24,8% dos eleitores de Jaguaré rejeitam o nome de Luciano Laquini.

Em seguida João Vanes com 19%, seguido de Marcos Guerra 11,2% e Juan Karlo Leal com 8%. Não rejeita nenhum tem 22% e não sabe / Não opinou tem 15%.

O Instituto Enquet também perguntou ao eleitor de Jaguaré sobre a definição do voto? Já está definido aparece com 73,8%, seguido de ainda pode mudar com 21% e não sabe/não opinou tem 5,2%.

Em relação à maneira como o Prefeito Rogerinho vem administrando o Município de Jaguaré, 63,2% desaprova, enquanto 25,4% aprova e não deseja avaliar com 11,4%.

Cenário é confortável para o candidato Marcos Guerra

Há 08 dias da eleição, o resultado da pesquisa realizada em Jaguaré aponta o favoritismo de Marcos Guerra tanto na menção espontânea (47,20%) quanto na estimulada (56,0%), quando é apresentado ao eleitor uma cartela com os nomes dos candidatos.

O segundo colocado é Luciano Laquini com 22,0% na espontânea e 26,20% na estimulada.

É baixo (28,8%) o percentual de eleitores que não declaram candidato espontaneamente.

73,80% afirmam que já definiram seu voto e 56,0% acreditam que Marcos Guerra será eleito Prefeito de Jaguaré.

Esse cenário é confortável para o candidato Marcos Guerra, mas sabe-se que o resultado do processo eleitoral só será concluído após a apuração de votos.

A pesquisa foi realizada pela Enquet para o FA Notícias e contemplou 500 entrevistas, com margem de erro de 4,3 pontos percentuais para mais ou para menos e confiabilidade de 95%.

As entrevistas foram realizadas no dia 4 de novembro de 2020, coleta realizada em pontos de fluxo domiciliar, por entrevista face a face levando em consideração as regiões do município de Jaguaré.

A Enquet respeitou o protocolo sanitário do combate ao covi-19. A pesquisa está registrada no TRE sob o número ES-06014/2020.