Pesquisa diz que pessoas mentem para parecer mais honestas

Pessoas mentem para parecer mais honestas. A afirmação soa pode soar estranha, mas este foi o resultado de uma pesquisa comportamental feita pela Universidade Hebraica de Jerusalém, pela Universidade de Chicago e pela Universidade da Califórnia, Los Angeles.

No estudo, voluntários foram expostos a situações extremas em que ganhariam vantagens sendo sinceros. Porém o medo de que os outros as percebessem como desonestas fez 12% das pessoas mentirem para não perderem credibilidade, não recebendo as devidas e legítimas vantagens.

“Os resultados sugerem que, quando as pessoas obtêm resultados extremamente favoráveis, antecipam as reações suspeitas de outras pessoas e preferem mentir e parecer honestas”, disse Shoham Choshen-Hillel, um dos líderes do estudo. Em resumo: as pessoas aceitam perder dinheiro, conquanto mantenham a reputação intocável.

A pesquisa criou uma situação hipotética: você costuma ir de carro para o trabalho e recebe reembolso por até 400 quilômetros percorridos por mês. Colegas de escritório costumam dirigir entre 280 e 320 quilômetros entre suas casas e a empresa. Só que, neste mês, você realmente dirigiu 400 quilômetros. Qual é a quilometragem que você informa para receber o reembolso?

Mais de 10% dos entrevistados preferiram mentir, reduzindo o número de quilômetros percorridos para não passar, equivocadamente, por aproveitadores de vantagens indevidas.