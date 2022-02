Pesquisa aponta que 45% dos héteros já pensaram em ter uma relação gay

O levantamento indica que 70% dos heterossexuais acreditam que todos poderiam ser bissexuais se não existissem questões culturais

Uma pesquisa feita pelo Gleeden, aplicativo de encontros extraconjugais, revelou que 45% dos heterossexuais já pensaram em ter um relacionamento homossexual. De acordo com o levantamento, 20% das pessoas que se declaram hétero afirmaram já ter transado com alguém do mesmo sexo, mas apenas 18% delas apostaram na relação homoafetiva.

Embora os números sejam significativos, apenas 10% das pessoas inscritas no aplicativo se declaram bissexuais e 1% homossexual. Mas não é só, os dados também mostraram que 70% dos participantes da pesquisa acreditam que todas as pessoas poderiam ser bissexuais. Para eles, o que impede isso são as condições morais, culturais e religiosas.

“Há vários motivos que explicam a tendência ascendente da bissexualidade. Um deles se deve à identificação da própria sexualidade e outro por curiosidade e necessidade de experiências de sexos mais diversos”, afirma Laia Cadens, psicóloga clínica especializada em sexologia e conselheira do Gleeden. Ela ressalta que 96% dos usuários que participaram do estudo concordam com a bissexualidade e não a condenam.

A amostra também destaca que mulheres costumam tender mais para o lado da bissexualidade do que homens. Laia explica que “as mulheres, muitas por insatisfação ou tédio, viram novas oportunidades se abrirem e satisfazerem suas necessidades sexuais”.

Além disso, destaca que muitos homens passam pela bissexualidade quando estão em dúvida sobre a orientação sexual. “Muitos deles afirmam que a ideia de fazer sexo com homens está na cabeça deles e fantasiam com isso, mas do pensar à execução há um processo.”