Pescador encontra dois corpos ao puxar rede na Baía de Vitória

Marcos Davi e Carlos Eduardo Santos desapareceram na última quinta-feira (13) após serem retirados de um táxi por criminosos armados

Um pescador encontrou dois corpos ao puxar uma rede de pesca na Baía de Vitória na madrugada deste sábado (15). Os corpos são de Carlos Eduardo Santos, de 18 anos, e Marcos Davi, de 21 anos. Eles estavam desaparecidos desde a última quinta-feira (13), quando foram retirados de um táxi por criminosos armados.

Segundo relatos de familiares, Carlos e Marcos saíram de com outros dois amigos para ir até Vila Prudêncio, em Cariacica. No meio do caminho, o veículo foi interceptado por homens armados que ordenaram que os ocupantes saíssem do carro. Dos quatro rapazes, dois conseguiram fugir e relataram o ocorrido à família de Carlos e Marcos, que começou a procurar os jovens.

O pescador, que preferiu não se identificar, disse que saiu cedo neste sábado para pescar camarão, próximo a uma ilha. O tipo da rede, conhecida como balão, que vai até o fundo do mar, estava mais pesada que o normal. Ao puxar, ele encontrou os dois corpos e acionou a Polícia Militar.

Havia marcas de tiros tanto em Marcos, quanto em Carlos. As famílias dos rapazes estiveram no local e reconheceram os corpos. O Corpo de Bombeiros foi chamado e os investigadores da Polícia Civil também estiveram no local. “Eles estavam com mais dois meninos no carro e foram abordados, mandaram eles descer e que iriam ‘desembolar’ do lado de fora. A gente não sabe do resto o que aconteceu, ninguém sabe o que motivou eles terem sido mortos”, afirma uma tia de Carlos Eduardo.

De acordo com a Polícia Militar, os jovens tinham passagens por crimes. Carlos Eduardo estava com um mandado de prisão em aberto. A Polícia Civil afirmou que vai investigar o caso.

(*G1)