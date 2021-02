Pescador encontra bizarro filhote de tubarão mutante com “rosto humano”; assista

Reprodução Nas redes sociais, houve quem apontasse que o animal se parecia com o personagem Gasparzinho e até mesmo o Zé Gotinha

Um homem foi surpreendido por uma descoberta bizarra e inusitada durante pescaria na ilha de Rote Ndao, localizada em uma província da Indonésia, no último domingo (21). Após retirar um tubarão fêmea do mar, percebeu que um dos três filhotes que ela carregava tinha sofrido mutação e apresentava expressões humanas.

Segundo informações do jornal britânico Daily Star, o caso aconteceu com o pescador Abdullah Nuren, de 48 anos, por acaso. Após recolher a rede de pesca, notou que o tubarão capturado era uma fêmea e estava prenha. Porém, a maior surpresa veio quando ele abriu o estômago do animal e descobriu o filhote “mutante” .

“Descobri os filhotes no dia seguinte ao da pescaria. Dois deles eram como a fêmea, mas o terceiro apresentava esse rosto humano “, disse Nuren, em entrevista ao jornal.

No vídeo divulgado por ele, é possível ver que o animal tem dois grandes olhos abaixo do focinho, diferentemente do que acontece com tubarões que não sofreram qualquer tipo de mutação e apresentam um em cada lado da cabeça, e bem próximos da boca, o que acaba por conferir uma expressão parecida com a de um humano. Já nas redes sociais, muitos apontaram a semelhança com personagens como o Gasparzinho e o Zé Gotinha .

Ainda de acordo com a publicação, o pescador disse que levou o animal para casa e contou com a ajuda de parentes para preservar o pequeno tubarão mutante . Ele revelou que vizinhos se ofereceram para comprar o filhote, mas disse que não pretende se desfazer dele: “acho que me trará boa sorte”.