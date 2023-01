PERSPEC 2023-TRIGO/CEPEA: Brasil tem oportunidade de se tornar importante player global

Cepea, 03/01/2023 – Em 2023, o Brasil pode se tornar um importante player nas transações internacionais de trigo. Segundo pesquisadores do Cepea, atualmente, o País é um grande importador, mas o setor nacional deve aproveitar as oportunidades postas diante da menor oferta argentina e dos problemas logísticos no Mar Negro e elevar sua participação nas exportações mundiais. Assim, estimativas apontam que o Brasil pode se tornar o 10º maior exportador global da commodity na temporada 2022/23. No geral, a previsão é de que a produção de trigo no País continue aumentando em 2023, especialmente diante dos elevados preços praticados nos mercados interno e externo. Desta forma, ao longo do tempo, o volume necessário importado para suprir a demanda interna deverá seguir reduzindo ao mesmo tempo em que se eleva o excedente exportável. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

