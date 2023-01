PERSPEC 2023-FRANGO/CEPEA: Setor avícola nacional espera crescimento em 2023

Cepea, 6/01/2023 – Apesar do cenário global desafiador – com risco de uma recessão influenciada por grandes potências econômicas mundiais – e de incertezas relacionadas à conjuntura nacional, as perspectivas para o mercado brasileiro de avicultura de corte são positivas para 2023. Agentes do setor consultados pelo Cepea estão otimistas, fundamentados nas possibilidades de que os embarques da carne sigam elevados e de demanda doméstica aquecida. No Brasil, o consumo de carne de frango pode seguir firme, tendo em vista o baixo crescimento econômico e a alta inflação, que devem manter enfraquecido o poder de compra da população. No front externo, a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) estima aumento de 8,5% nas exportações da carne, que podem somar 5,2 milhões de toneladas, o que seria um novo recorde para o setor. Do lado da oferta, cálculos realizados pelo Cepea mostram que a produção nacional de carne de frango crescer cerca de 2,3%, ao passo que a disponibilidade externa da carne deve seguir limitada. Esse cenário deve abrir novas oportunidades para o Brasil e seguir reforçando o maior protagonismo do País no mercado internacional. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

