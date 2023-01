PERSPEC 2023-CITROS/CEPEA: Oferta da safra 2023/24 deve ficar abaixo da demanda

Cepea, 6/01/2023 – As floradas de laranja da safra 2023/24, ocorridas no segundo semestre de 2022, foram consideradas excelentes no cinturão citrícola de São Paulo e do Triângulo Mineiro, o que gerou, naquele momento, expectativas de uma boa colheita. Porém, pesquisadores do Cepea indicam que o clima após as aberturas e também durante o pegamento não foi o ideal em muitas áreas, o que pode fazer com que a próxima temporada também seja de oferta inferior à demanda por laranjas. A primeira estimativa, divulgada pelo USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) em dezembro, é de que a produção brasileira seja de 305 milhões de caixas de 40,8 kg, leve queda de 1,9% frente à temporada atual e o equivalente a uma produtividade média de 886 caixas por hectare. Neste cenário, de oferta possivelmente inferior à necessidade industrial, as processadoras de suco devem buscar absorver o máximo possível das frutas disponíveis. Com a alta demanda industrial, a oferta deve ser controlada no mercado doméstico de fruta fresca por mais um ano. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

