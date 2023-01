PERSPEC 2023-CAFÉ/CEPEA: Setor ainda está incerto quanto ao volume da safra de 2023

Cepea, 04/01/2023 – O setor cafeeiro nacional deve registrar novamente um ano desafiador. No curto prazo, ainda há incertezas quanto ao volume a ser colhido, sobretudo no Brasil. Do lado da demanda, a economia mundial registrando crescimento tímido e o cenário inflacionário são fatores que podem limitar o consumo de café. Para o arábica, mesmo com o clima favorável na maior parte das regiões produtoras brasileiras nos últimos meses de 2022, muitos agentes consultados pelo Cepea estão receosos com o volume a ser colhido da variedade na próxima safra (2023/24). Apesar de o Brasil ter registrado inicialmente boas floradas para a temporada 2023/24, o parque cafeeiro de arábica nacional carrega ainda sequelas dos últimos anos mais secos que o normal e das geadas registradas em 2021. Já para o robusta, o cenário climático e o desenvolvimento da safra 2023/24 têm sido um pouco mais preocupantes, devido ao tempo mais seco no segundo semestre de 2022 no Espirito Santo. Além disso, o desenvolvimento inicial da safra apresentou um alto percentual de desfolha, o que atrapalhou o pegamento das flores e o desenvolvimento da safra. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

