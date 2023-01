PERSPEC 2023- ARROZ/CEPEA: Oferta pode ser a menor oferta em 21 anos

Cepea, 04/01/2023 – O setor agrícola do arroz espera que o ano de 2023 siga com preços firmes, em linha com o observado no segundo semestre de 2022, fundamentados na menor oferta prevista para a atual temporada – o Brasil pode colher a safra mais baixa em 21 anos, o que, por sua vez, se deve à redução da área destinada à cultura. Pesquisadores do Cepea ressaltam que o clima seco em partes da região Sul pode reforçar a queda na produção nacional, levando a colheita para o menor volume do século. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), no Brasil, a produção da safra 2022/23 deve cair 3,81%, somando 10,38 milhões de toneladas. A diminuição na área é de 9,51%. Em termos mundiais, dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) apontam queda de 2,3% na produção do arroz beneficiado na safra 2022/23 em relação à anterior, somando 503,3 milhões de toneladas. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

