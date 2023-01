PERSPEC 2023-AÇÚCAR/CEPEA: Produção de açúcar deve crescer em 2023/24

Cepea, 03/01/2023 – A temporada 2023/24 que se inicia em abril no Centro-Sul do Brasil pode registrar aumento na produção da cana-de-açúcar, devido à maior produtividade. Estimativas apontam que o Centro-Sul pode produzir de 560 a 595 milhões de toneladas de cana, contra 538,98 milhões de toneladas da atual temporada 2022/23 (dados até o dia 16 de dezembro), conforme dados da Unica. Quanto ao mix de produção, ainda não existe uma posição final de usinas, mas dentre os principais fatores que devem conduzir essa decisão tem-se o direcionamento do atual governo federal e a política de preços a ser adotada pela Petrobras, que podem definir a competitividade relativa do etanol com a gasolina. Por enquanto, as estimativas são de que a produção de açúcar na região Centro-Sul cresça e some de 36 a 37 milhões de toneladas na temporada 2023/24. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

