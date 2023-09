Personal trainer revela 5 exercícios para afinar a cintura

Método que também influencia no processo de emagrecimento

Perder alguns quilinhos ajuda até na melhora da autoestima, não é mesmo? Uma alimentação leve, com hidratação correta e rotina de exercícios físicos, ajuda e muito na conquista desses objetivos.

Se essa é a sua ideia, a educadora física Dani Borges indica cinco exercícios para afinar a cintura:

O conjunto de cinco exercícios para afinar cintura

“Para deixar a sua cintura com aspecto de mais fininha, você precisa treinar as suas costas, fortalecer essa musculatura e tendo as suas costas bem desenhadas e definidas você vai ter aquele aspecto de cintura mais fina. As pegadas abertas, como puxada pela frente no pulley com a remada h, curvada aberta, aberta na aba h, no pulley ou até no triângulo, assim como o exercício Pulldown, vão trabalhar a parte mais de fora das suas costas e, também, um pouco do miolo da parte central das suas costas. Tudo isso vai proporcionar um aspecto de cintura mais fina, além das suas costas ficarem mais desenhadas e definidas”, aconselha Dani Borges.

Acréscimos

Ainda prevalece a procura de um nutricionista ou personal trainer para que haja uma avaliação precisa sobre as necessidades do paciente. Outro ponto importante é a constância, ou seja, os resultados não “brotam” instantaneamente e somente o comprometimento é que dita o ritmo dos ganhos.