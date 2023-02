Personal trainer é morto a tiros dentro de academia; vídeo

Um personal trainer foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (20) em uma academia que fica localizada no bairro Maurício de Nassau, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Rodrigo Gama, que era coordenador técnico do estabelecimento.

De acordo com a Polícia Civil, Rodrigo foi morto com um tiro na nuca por um aluno da academia, que não teve o nome divulgado e fugiu após efetuar o disparo. O personal não resistiu e morreu dentro da academia.

O proprietário da academia disse que o autor do crime é um aluno recém matriculado, que frequenta o espaço há menos de uma semana. A polícia foi acionada ao local junto ao Instituto de Criminalística e investiga o caso.

Por meio de nota publicada nas redes sociais, a academia GymBox lamentou a morte do coordenador e decretou luto oficial de três dias.

“Informamos que estamos ao lado da família de Rodrigo, e dos nossos colaboradores, prestando toda a assistência necessária, e tomando todas as providências cabíveis junto à Secretaria de Defesa Social do Estado, para que Justiça seja feita”, diz o texto.

O suspeito efetuou três disparos contra a vítima, apenas um deles acertou o personal trainer, e depois fugiu.

“Tudo indica que esse autor [do crime] se matriculou já com a intenção de cometer o crime. possivelmente, a identidade que ele utilizou é falsa, as equipes estão tentando identificá-lo”, esclareceu o delegado Eric Costa.

