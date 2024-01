FreePik Personal trainer dá dicas de como conseguir cumprir as metas fitness para 2024

Assim que o relógio marca o início de um novo ano, as metas e resoluções a serem estabelecidas para os próximos doze meses surgem quase que automaticamente e cuidar da saúde do corpo está presente na maioria das listas, mas nem sempre são realistas e fáceis de serem mantidas.

Definir objetivos sensatos e encontrar um equilíbrio entre o desafio e a manutenção a longo prazo são essenciais para garantir que a mudança ocorra e as metas sejam alcançadas.

Para a profissional de educação física e especialista em fisiologia do treinamento personalizado e nutrição esportiva, Fefa Pasini, as pessoas ao estabelecerem metas inatingíveis, ainda não entendem ou sabem o que realmente querem.

“O primeiro passo para que isso aconteça é entender o que a pessoa deseja. Muitos acham que querem um corpo sarado, mas depois que é explicado o que se precisa fazer para chegar até lá, reavaliam seus objetivos. Meu papel como profissional é alinhar as expectativas do aluno e mostrar o que é possível atingir para que ele não se fruste”, explica.

Segundo a profissional, a melhor estratégia para manter o comprometimento a longo prazo e não desistir é focar além da estética. “A estética demora mais tempo para ser visualizada, então o aluno pode desanimar no caminho. Sempre oriento a pensar além do físico, em como está se sentindo praticando exercício, se está mais disposto, disciplinado, se está dormindo melhor, se o humor mudou e todas as outras mudanças que podem melhorar com a prática constante. Quando o aluno se apega a outros elementos fica fácil manter-se na linha”, finaliza.

Fonte: Mulher