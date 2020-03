Perseguição policial acaba em acidente e bandidos presos em São Mateus

A Câmara Municipal de São Mateus sediará, no dia 18 de março, a partir das 19 horas, o terceiro encontro de pré-candidatos a vereador para as eleições de outubro. As duas primeiras reuniões foram realizadas em Barra de São Francisco e Colatina, com salas lotadas por vereadores atualmente com mandato, os pretendentes a uma das vagas nas câmaras municipais e líderes partidários.

Idealizador do projeto, desenvolvido em parceria com a Assembleia Legislativa, o deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD) disse que a proposta é oferecer orientações a todo cidadão que pretenda investir na carreira pública, “como representante do povo”. Por isso, um dos palestrantes é o advogado José Arimatheia Campos, um dos procuradores do Legislativo estadual.

A palestra de Arimatheia, seguida de perguntas e respostas, é centrada na legislação eleitoral, uma vez que este ano, pela primeira vez, não haverá coligações partidárias nas eleições proporcionais. Isto é, todos os partidos que quiserem concorrer a vagas nas Câmaras terão que lançar “chapas puro sangue”, na proporção de 1,5 candidato por vaga. No caso de São Mateus, por exemplo, que tem 11 vereadores, cada partido deverá lançar 16 candidatos.

Quem também participa como palestrante é o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Erick Musso, que fala sobre sua já vasta experiência política, apesar de ter apenas 33 anos. Antes de ser deputado, ele foi vereador e presidente da Câmara de Aracruz. Está em seu segundo mandato consecutivo de deputado estadual e tornou-se, aos 30 anos de idade, o presidente mais jovem do Legislativo estadual.

Já Enivaldo é o contraste com Erick. Em vias de completar 70 anos de idade, está em seu quinto mandato de deputado estadual. Foi deputado de 1986-88, depois elegeu-se prefeito de Barra de São Francisco, foi secretário de Estado, voltou à Assembleia em 1994 e 1998, mas em 2000 deixou a Casa para cumprir 10 anos como conselheiro do Tribunal de Contas. É o primeiro caso da história brasileira de um deputado que saiu do Legislativo para a Corte de Contas e, depois, voltou a se eleger ao Parlamento.

“Precisamos trabalhar o surgimento de novas lideranças em todos os municípios. Nossos encontros são suprapartidários e abertos ao público. A proposta é, justamente, orientar aqueles que pretendem se dedicar à vida pública. Para isso, levamos o Dr Arimatheia para cuidar da parte legal. Muita gente entra numa campanha sem saber onde está pisando e nossa intenção é dar pelo menos uma noção a eles do caminho a seguir”, disse Enivaldo.

O auditório da Câmara de São Mateus foi disponibilizado pelo presidente do Poder, vereador Jorge Recla, que salientou o caráter supra partidário do evento: “Vamos receber grandes lideranças do Estado. Num momento em que todos estamos trabalhando a formação de chapas na nova configuração legal das eleições, é importantíssimo ampliarmos os leques, principalmente no direcionamento dos pré-candidatos. Ninguém melhor do que líderes como o Erick e o Enivaldo para fazerem isso”.