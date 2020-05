Período de inscrição do Enem é prorrogado até dia 27 de maio

.

O período de inscrição para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi prorrogado para até as 23h59 de 27 de maio. A informação foi divulgada pelas redes sociais do ministro da Educação, Abraham Weintraub. As inscrições se encerrariam nesta sexta-feira (22).

No comunicado, o ministro alertou que os boletos da taxa da prova poderão ser pagos até o dia 28 de maio e que os candidatos devem ficar atentos à confirmação da inscrição na Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Clique Aqui! www.enem.inep.gov.br



Pré-Enem Digital

O Programa Sedu Digital oferece aos estudantes acesso a simulados e conteúdos com questões baseadas nas últimas provas do exame. A plataforma pode ser acessada por todos os jovens que estejam cursando o Ensino Médio Regular, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou a Educação Profissional na rede pública estadual do Espírito Santo. Para se inscrever basta CLICAR AQUI! e clicar em INSCREVA-SE.

Os estudantes da Rede Estadual também podem acompanhar no site da Sedu videoaulas de redação, por meio do site do Pré-Enem – CLIQUE AQUI!



Outras plataformas

Dentro da plataforma disponibilizada pela Sedu, o estudante também tem acesso aos portais “Hora do Enem”, “MECFlix” e “Kuau”.

A Hora do Enem é uma plataforma do Ministério da Educação (MEC) em que são disponibilizados programas de TV e resolução de questões.

Já o MECFlix conta com videoaulas gratuitas, desenvolvidas para auxiliar o aprendizado e otimizar o estudo. No Kuau, o aluno encontra diversos vídeos de universitários e profissionais para orientação sobre carreiras.

